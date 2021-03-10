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Польша высылает белорусского дипломата

10.03.2021 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар - Sputnik. Польша выслала белорусского дипломата в ответ на действия Минска, об этом в среду сообщил замминистра польского МИД Марчин Пшыдач.

"Один из сотрудников посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата", - написал в своем Twitter замглавы МИД.

Что произошло?

Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу Ежи Тимофеюку предлагается покинуть республику.

"Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", – пояснили причину такого решения в МИД Беларуси.

Польша пообещала ответить

"Мы считаем решение белорусских властей полностью безосновательным и непонятным. Польша немедленно и адекватно ответит на это безосновательное решение", – заявил в ответ Пшидач. 

Говоря о чествовании "проклятых солдат", Пшидач отметил, что "в минувшие годы, в том числе в Беларуси, уже проходили подобные мероприятия".

Прокуратура возбудила дело

Сегодня же стало известно, что прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. Следствие установило, что 28 февраля этого года в областном центре прошло незаконное массовое мероприятие с участием несовершеннолетних.

"Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый", - рассказали в Генпрокуратуре республики.

Там уточнили, что дело направлено в УСК по области для организации расследования. Прокуратура также потребовала от облисполкома усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.

"Проклятыми солдатами" называют участников антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций, действовавших в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Один из "героев", которым посвящено это мероприятие, – Ромуальд Райс по кличке "Бурый", который является военным преступником, виновным, среди прочего, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

 

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело из-за мероприятия в котором участвовал польский консул.
 
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