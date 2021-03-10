В Беларуси разгорается очередной дипломатический скандал

МИД Беларуси обменялся претензиями с МИД Польши, после чего из Беларуси «попросили» одного из польских консулов, а Польша объявила персоной нон-грата одного из сотрудников белорусского посольства.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по фактам «умышленных действий» по признаку национальности, вероисповедания, языковой принадлежности и «реабилитации нацизма» (часть 3 статьи 130 УК РФ). Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, 28 февраля в помещении, арендованном «Форумом польских местных инициатив» и «Польской школой», с участием несовершеннолетних была проведена «незаконная массовая акция», на которой, в том числе, читали стихи «в честь военных преступников».

9 марта в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски, которому был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Белорусский МИД принял решение выслать консула в связи с «грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях».

Польша ответила симметрично: 10 марта замглавы МИД Польши Мартин Пшидах заявил, что одного из белорусских дипломатов в Варшаве признали персоной нон-грата.

Отметим, что после августовских событий, дипломатические отношения Беларуси с большинством западных стран испортились. 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ .

5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты. 7 октября стало известно , что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония.

В знак солидарности с коллегами Беларусь также покинул посол Германии. 8 октября МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси. 10 октября также поступили Великобритания и Румыния.

В январе этого года министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что некоторые послы из Европейского союза распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности.

В конце февраля почетный консул Беларуси в Эмилии-Романье Антонио Соттиле подал в отставку из-за репрессий в отношении белорусских граждан, которые протестовали мирными маршами на фальсификации выборов.