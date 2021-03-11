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Тихановская призывает ЕС принять четвертый пакет санкций уже в марте

11.03.2021 10:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская полагает, что санкционные списки должны пополнить судьи, которые выносили наиболее резонансные приговоры по делам, имеющим очевидный политический подтекст.

10 марта во время онлайн-встречи в ООН с послами ЕС экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отметила, что введение четвертого пакета санкций необходимо ускорить, а в сам список внести имена судей, выносящих приговоры по резонансным политическим делам.

Кроме того, Тихановская призвала ЕС создать механизм, который бы позволил провести независимое расследование постоянно нарушения прав человека в Беларуси.

«Я призывала раньше и буду призывать снова к независимому, справедливому и прозрачному международному расследованию серьезных нарушений прав человека в Беларуси. Созданный механизм должен получить широкий мандат и поддержку ООН. Пришло время реальных действий — международное сообщество должно призвать к ответственности всех виновных в преступлениях», — заявила Тихановская, отметившая, что осуществить расследование можно в рамках универсальной уголовной юрисдикции.

Во время онлайн-встречи она обратилась к послам и призвала ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз  объединить усилия для разрешения кризиса в Беларуси и начала диалога с представителями Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Тихановской.

Напомним, что о начале подготовки четвертого пакета санкций в отношении белорусских властей из-за продолжающихся репрессий и преследования граждан стало известно в феврале. 

Напомним, 16 декабря Евросоюз согласовал, а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками. Первый пакет санкций был введен 2 октября, а второй – 6 ноября.

 
 
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Светлана Тихановская полагает, что санкционные списки должны пополнить судьи, которые выносили наиболее резонансные приговоры по делам, имеющим очевидный...
 
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