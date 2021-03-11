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Лукашенко назначил нового главу СК, новых министров и замов министерств
11.03.2021 12:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко в четверг рассмотрел кадровые вопросы, снял Ивана Носкевича с должности и на его место назначил Дмитрия Гору, который до сегодняшнего дня был заместителем генерального прокурора.
Другие назначения
Главой МЧС – Вадима Синявского(ранее – начальник УВД Гродненского облисполкома)
Замуправляющего делами президента Республики Беларусь – Антона Краевского
Первые замы
Александра Валиева - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Андрея Большакова - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Эдуарда Даниловича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Назначения в Министерстве обороны
Виктор Гулевич - начальником Генерального штаба ВС - первым заместителем министра обороны;
Андрей Жук - заместителем министра обороны;
Игорь Демиденко - командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
Александр Науменко - командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
(обновляется)
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Александр Лукашенко в четверг рассмотрел кадровые вопросы, снял Ивана Носкевича с должности и на его место назначил Дмитрия Гору, который до сегодняшнего дня был...
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