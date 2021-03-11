Лукашенко назначил нового главу СК, новых министров и замов министерств

Александр Лукашенко в четверг рассмотрел кадровые вопросы, снял Ивана Носкевича с должности и на его место назначил Дмитрия Гору, который до сегодняшнего дня был заместителем генерального прокурора.

Другие назначения

Главой МЧС назначен Вадим Синявский (ранее – начальник УВД Гродненского облисполкома);

Замуправляющего делами президента Республики Беларусь – Антон Краевский (ранее - начальник управления экономики Управделами);

Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов – Анатолий Шаршун;

Назначены новые заместители ведомств

Александр Валиев - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Андрей Большаков - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Эдуарда Даниловича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;

Николай Борисевич - заместителем министра иностранных дел;

Игорь Скринников - заместителем министра по налогам и сборам;

Татьяна Бранцевич - заместителем министра экономики;

Денис Мороз - заместителем министра энергетики;

Сергей Калиновский - заместителем министра юстиции (ранее - начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома);

Дмитрий Барташевич - первым зампредседателя Государственного комитета по стандартизации (ранее - заместителя руководителя этого ведомства);

Петр Дулуб - первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.

Назначения в Министерстве обороны

Виктор Гулевич - начальником Генерального штаба ВС - первым заместителем министра обороны;

Андрей Жук - заместителем министра обороны;

Игорь Демиденко - командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;

Александр Науменко - командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил.

Назначая новые кадры, Лукашенко сказал: «Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны. Вы новое поколение, и вам строить Беларусь - такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании».

(обновляется)