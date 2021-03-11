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Лукашенко назначил нового главу СК, новых министров и замов министерств
11.03.2021 14:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко в четверг рассмотрел кадровые вопросы, снял Ивана Носкевича с должности и на его место назначил Дмитрия Гору, который до сегодняшнего дня был заместителем генерального прокурора.
Другие назначения
Главой МЧС назначен Вадим Синявский (ранее – начальник УВД Гродненского облисполкома);
Замуправляющего делами президента Республики Беларусь – Антон Краевский (ранее - начальник управления экономики Управделами);
Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов – Анатолий Шаршун;
Назначены новые заместители ведомств
Александр Валиев - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Андрей Большаков - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Эдуарда Даниловича - заместителем председателя Государственного таможенного комитета;
Николай Борисевич - заместителем министра иностранных дел (ранее - руководитель главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД);
Игорь Скринников - заместителем министра по налогам и сборам (прежде - начальник начальник управления методологии налогообложения МНС);
Татьяна Бранцевич - заместителем министра экономики (ранее зампредседателя комитета экономики Минского облисполкома);
Денис Мороз - заместителем министра энергетики (до этого - глава проектного научно-исследовательского РУП «НИИ Белгипротопгаз»);
Сергей Калиновский - заместителем министра юстиции (ранее - начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома);
Дмитрий Барташевич - первым зампредседателя Государственного комитета по стандартизации (ранее - заместителя руководителя этого ведомства);
Петр Дулуб - первым заместителем начальника Белорусской железной дороги.
Назначения в Министерстве обороны
Виктор Гулевич - начальником Генерального штаба ВС - первым заместителем министра обороны;
Андрей Жук - заместителем министра обороны;
Игорь Демиденко - командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил;
Александр Науменко - командующим войсками Северо-Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Новые ректоры в университетах
Артур Путято – ректором Гомельского государственного технического университета им. П.Сухого;
Валерий Дунай - ректором Полесского государственного университета;
Олег Романов - ректором Полоцкого государственного университета;
Кроме того, Евгений Лазарев назначен Генеральным консулом Республики Беларусь в г.Дубае (ОАЭ);
Назначая новые кадры, Лукашенко сказал: «Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны. Вы новое поколение, и вам строить Беларусь - такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании».
(обновляется)
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Александр Лукашенко в четверг рассмотрел кадровые вопросы, снял Ивана Носкевича с должности и на его место назначил Дмитрия Гору, который до сегодняшнего дня был...
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