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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал назначение 24 человек Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал назначение 24 человек. Так, ряд кадровых решений коснулся...

Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал назначение 24 человек. Так, ряд кадровых решений коснулся силового блока. У Следственного комитета новый председатель - Дмитрий Гора. Сменился руководитель в Министерстве по чрезвычайным ситуациям - ведомство возглавил Вадим Синявский. Тем временем Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил перешел на пост заместителя министра обороны. По военному ведомству еще три назначения. И Президент пояснил, почему выбраны именно эти люди.Заметно обновился пул заместителей в министерствах энергетики, иностранных дел, юстиции, в Таможенном комитете и в других ведомствах. Президент согласовал также назначение новых ректоров в трех университетах - Гомельском техническом, Полесском и Полоцком. Новые лица - в руководстве Ивьевского и Дзержинского райисполкомов. Подробнее - в наших следующих информационных выпусках.