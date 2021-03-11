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Президент Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал назначение 24 человек

11.03.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал назначение 24  человек. Так, ряд  кадровых решений коснулся силового блока. У Следственного комитета новый председатель - Дмитрий Гора. Сменился руководитель в Министерстве по чрезвычайным ситуациям - ведомство  возглавил Вадим Синявский. Тем временем Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил перешел на пост заместителя министра обороны. По военному ведомству еще три назначения. И Президент пояснил, почему выбраны именно эти люди.

Заметно обновился пул заместителей в министерствах энергетики, иностранных дел, юстиции, в Таможенном комитете и в других ведомствах. Президент согласовал также назначение новых ректоров в трех университетах - Гомельском техническом,  Полесском и Полоцком.  Новые лица - в руководстве  Ивьевского и Дзержинского райисполкомов. Подробнее -  в наших следующих информационных выпусках.

 
 
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Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал назначение 24  человек. Так, ряд  кадровых решений коснулся...
 
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