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Миклашевич рассказал, как планируют обновить Конституцию Беларуси
11.03.2021 16:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар - Sputnik. Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич назвал направления возможного обновления Основного закона страны.
Масштабное обсуждение изменений в Конституцию прошло в рамках
"В настоящее время важнейшей задачей является формирование общественного правосознания и правовой культуры, уважение к Основному Закону нашей страны, тем ценностям, которые заложены в Конституции", – заявил Миклашевич журналистам.
Кроме этого, отметил Миклашевич, в Конституции будут уточнены полномочия, функции, конституционная ответственность высших государственных органов, их самостоятельность, а также взаимодействие.
© Sputnik / Виктор Толочко
Планируется закрепить в Конституции и основы избирательной системы партийного строительства, и новые гарантии социально-экономических прав граждан.
Миклашевич сообщил, что в ближайшее время будет сформирована конституционная комиссия. Она рассмотрит предложения граждан, ею будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию.
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Конституционная комиссия, которая рассмотрит предложения граждан по изменению Основного закона страны, будет сформирована в ближайшее время.
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