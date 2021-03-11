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Миклашевич рассказал, как планируют обновить Конституцию Беларуси

11.03.2021 16:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар - Sputnik. Председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич назвал направления возможного обновления Основного закона страны.

Масштабное обсуждение изменений в Конституцию прошло в рамках Всебелорусского народного собрания. По словам Миклашевича, планируется, что на конституционном уровне будет закреплен статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями.

"В настоящее время важнейшей задачей является формирование общественного правосознания и правовой культуры, уважение к Основному Закону нашей страны, тем ценностям, которые заложены в Конституции", – заявил Миклашевич журналистам.

Кроме этого, отметил Миклашевич, в Конституции будут уточнены полномочия, функции, конституционная ответственность высших государственных органов, их самостоятельность, а также взаимодействие. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Планируется закрепить в Конституции и основы избирательной системы партийного строительства, и новые гарантии социально-экономических прав граждан.

Миклашевич сообщил, что в ближайшее время будет сформирована конституционная комиссия. Она рассмотрит предложения граждан, ею будет решаться вопрос о возможном включении тех или иных предложений в обновленную Конституцию.

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Теги: Минск
 
 
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Конституционная комиссия, которая рассмотрит предложения граждан по изменению Основного закона страны, будет сформирована в ближайшее время.
 
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