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Статус ВНС, партийное строительство и пр. Глава КС о новой Конституции Беларуси
11.03.2021 16:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси. Обо этом заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта.
По его словам, в комиссию планируют включить различных «представителей белорусского общества». А решение о создании ее было принято на Всебелорусском народном собрании,
«В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения», – сказал он, добавив, что значимые инициативы граждан комиссия рассмотрит и решит, стоит ли их включать в обновленную Конституцию.
Миклашевич назвал направления новой Конституции.
По словам главы КС, важнейшая задача на ближайшее время – формирование общественного правосознания и правовой культуры, «исполнение тех законов, которые развивают конституционные положения», и «являются основой достижения консолидации и единства общества, стабильного и динамичного развития Беларуси».
Ранее Лукашенко
Эксперты
Под конец года будет готов только проект Конституции. Весь 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа. В 2023 году может быть проведен референдум, а утвержденная Конституция вступит в силу с 2025 года. А это время – как раз окончание президентской миссии и перед новыми выборами.
Накануне команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской представила свой проект Конституции. В нем предусмотрены постепенный переход на белорусский язык как на единственный государственный, отмена смертной казни и цензуры, переход Беларуси с президентской формы правления на парламентскую.
Светлана Тихановская ранее заявляла, что новые выборы и народный референдум по новой Конституции «должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко».
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Комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси. Обо этом заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр...
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