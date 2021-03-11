Статус ВНС, партийное строительство и пр. Глава КС о новой Конституции Беларуси

Комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси. Обо этом заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта.

По его словам, в комиссию планируют включить различных «представителей белорусского общества». А решение о создании ее было принято на Всебелорусском народном собрании, передает БЕЛТА.

«В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения», – сказал он, добавив, что значимые инициативы граждан комиссия рассмотрит и решит, стоит ли их включать в обновленную Конституцию.

Миклашевич назвал направления новой Конституции.

Определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия. Развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. Определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан.

По словам главы КС, важнейшая задача на ближайшее время – формирование общественного правосознания и правовой культуры, «исполнение тех законов, которые развивают конституционные положения», и «являются основой достижения консолидации и единства общества, стабильного и динамичного развития Беларуси».

Ранее Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают , что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

Под конец года будет готов только проект Конституции. Весь 2022 год будет отведен на «всенародное обсуждение» этого документа. В 2023 году может быть проведен референдум, а утвержденная Конституция вступит в силу с 2025 года. А это время – как раз окончание президентской миссии и перед новыми выборами.

Накануне команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской представила свой проект Конституции. В нем предусмотрены постепенный переход на белорусский язык как на единственный государственный, отмена смертной казни и цензуры, переход Беларуси с президентской формы правления на парламентскую.

Светлана Тихановская ранее заявляла, что новые выборы и народный референдум по новой Конституции «должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко».