Польскому консулу в Гродно предложено покинуть Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси вызывало Временного Поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и вручило ему ноту – страну должен покинуть польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Данный шаг в белорусском внешнеполитическом ведомстве обосновали чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на решение Беларуси о высылке польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка.

"На основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", – сказали в МИД.

Там также отметили, что Войцеховскому вручили ноту, в которой говорится, что консулы должны покинуть Беларусь в течение 48 часов.

В министерстве подчеркнули, что нарушения национального законодательства и Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не допустимы.

С чего все началось

Консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк 28 февраля принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". После этого в МИД Беларуси заявили протест против таких действий дипломата и предложили ему покинуть страну.

В Польше на данный шаг отреагировали объявлением персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Варшаве.

Как стало известно позже, по факту проведения собрания в Бресте возбудили дело , в том числе в отношении соучредителя ООО "Польская школа" – за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Райс и проклятые солдаты

День памяти "проклятых солдат", которые, согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны продолжили борьбу за независимость Польши, проходит в стране с 2011 года.

Между тем, многие представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним "Бурый") в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. Бандформирование под руководством Бурого в 1946 году совершило кровавый рейд в Подляшье, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края. После войны органами судебной власти Республики Польша действия Райса были официально признаны геноцидом, а сам он был казнен в Белостоке. В 2005 году белостокский отдел Института национальной памяти завершил расследование преступлений отряда Райса и определил, что его действия имели признаки геноцида.

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