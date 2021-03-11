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А. Лукашенко: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения

11.03.2021 20:45 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Независимости  кадровый четверг: глава государства назначил и согласовал назначение 24 человек.
 

Ряд  кадровых решений коснулся силового блока

А. Лукашенко: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения


У Следственного комитета новый председатель - Дмитрий Гора. Сменился руководитель в Министерстве по чрезвычайным ситуациям - ведомство  возглавил Вадим Синявский. Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил перешел на пост заместителя министра обороны.

А. Лукашенко: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения


По военному ведомству еще три назначения, и Президент пояснил, почему выбраны именно эти люди. 

Александр Лукашенко согласовал ряд кандидатур и на другие посты 

Кроме назначений в Вооруженных силах Александр Лукашенко согласовал ряд кандидатур и на другие посты. Так, сразу в трех университетах - Гомельском техническом, Полесском и Полоцком - новые ректоры.

А. Лукашенко: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения


Обновление и в местной вертикали: в Ивьевском и Дзержинском райисполкомах  новые председатели: Игорь Генец и Максим Лысенко. Как отметит Президент, все назначенцы - это новый тип руководителей, которые должны заметно улучшить работу и на местах, и в государстве в целом.

О своих планах новые руководители регионов и вузов рассказали журналистам сразу после совещания у Президента


А. Лукашенко: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения


Еще из назначений: Антон Краевский теперь заместитель управляющего делами Президента. Заметно обновился пул заместителей в министерствах энергетики, иностранных дел, юстиции, в Таможенном комитете и в других ведомствах. Подробности  вечером в "Панораме".

 
 
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Во Дворце Независимости  кадровый четверг: глава государства назначил и согласовал назначение 24 человек.   Ряд  кадровых решений коснулся силового блока У...
 
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