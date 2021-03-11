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А. Лукашенко: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения
11.03.2021 20:45 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВо Дворце Независимости кадровый четверг: глава государства назначил и
Ряд кадровых решений коснулся силового блока
У Следственного комитета новый председатель - Дмитрий Гора. Сменился руководитель в Министерстве по чрезвычайным ситуациям - ведомство возглавил Вадим Синявский. Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных сил перешел на пост заместителя министра обороны.
По военному ведомству еще три назначения, и Президент пояснил, почему выбраны именно эти люди.
Александр Лукашенко согласовал ряд кандидатур и на другие постыКроме назначений в Вооруженных силах Александр Лукашенко согласовал ряд кандидатур и на другие посты. Так, сразу в трех университетах - Гомельском техническом, Полесском и Полоцком - новые ректоры.
Обновление и в местной вертикали: в Ивьевском и Дзержинском райисполкомах новые председатели: Игорь Генец и Максим Лысенко. Как отметит Президент, все назначенцы - это новый тип руководителей, которые должны заметно улучшить работу и на местах, и в государстве в целом.
О своих планах новые руководители регионов и вузов рассказали журналистам сразу после совещания у Президента
Еще из назначений: Антон Краевский теперь заместитель управляющего делами Президента. Заметно обновился пул заместителей в министерствах энергетики, иностранных дел, юстиции, в Таможенном комитете и в других ведомствах. Подробности вечером в
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Во Дворце Независимости кадровый четверг: глава государства назначил и согласовал назначение 24 человек. Ряд кадровых решений коснулся силового блока У...
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