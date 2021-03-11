Воскресенский: в либералах сидит сталинщина в чистом виде

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как помирить белорусов и почему в либералах политологу Юрию Воскресенскому видятся сталинисты? Об этом он рассказал в эфире телеканала ОНТ.

"Если ты в 20 лет не был революционером, у тебя нет сердца, если остался им в 40, у тебя нет мозгов. Ты должен встать над схваткой и понять – если бы это произошло, могло бы быть еще хуже. Когда я говорил все эти вещи в СИЗО, я говорил то, что сейчас повторю. Никто меня не заставлял", – сказал Воскресенский.

Шаг влево – ты предатель

Те, кто называют себя либералами, скатились в информационный фашизм, считает Воскресенский. Он также рассказал, что столкнулся с буллингом.

"Не столько сильно расстроен, сколько сильно удивлен, когда столкнулся с тем, с чем сталкивались журналисты государственных СМИ, представители правоохранительных органов, с этими всеми оскорблениями, хейтом, буллингом", – сообщил политолог.

Он также поделился своим мнением касательно приверженности представителей так называемого креативного класса определенной позиции, "генеральной линии партии".

"Если ты отклонишься – шаг вправо, шаг влево – ты сразу предатель, враг народа. То есть у них в головах всех, несмотря на то, что они либералы, у них сидит сталинщина в чистом виде. И меня это очень сильно удивило", – признался Воскресенский.

Он напомнил, что с критикой столкнулся и политолог Виталий Шкляров после его интервью по мотивам встречи в СИЗО с президентом Александром Лукашенко.

По словам Воскресенского, Шкляров гостил у него, когда находился под домашним арестом. "Он жил на квартире у моей мамы. Регулярно я ходил в магазин, покупал ему белорусские вкусные натуральные продукты, которые он очень хвалил", – вспоминает политолог.

По его мнению, до встречи с Лукашенко в "американке", Шкляров жил в своем мире.

"Его очень все интересовали наши белорусские заводы, пока президент ему не объяснил, почему мы не можем их закрывать и выгонять людей на улицу. В конце концов он начал объективно смотреть на вещи. За что, кстати, его также начали "клевать", – считает Воскресенский.

Конституция вместо революции

Во время Всебелорусского народного собрания Воскресенский предложил тезис "Конституция вместо революции".

"Мы говорим, что общество или часть общества хочет каких-то перемен. Каких конкретно, оно не может сформулировать. Но все понимают, что, если ты строишь дом, ты начинаешь с фундамента. Фундамент – это Конституция", – сказал политолог.

Воскресенский пояснил, в чем смысл конституционных изменений. Он предлагает закрепить конституционный статус Всебелорусского народного собрания, перераспределить полномочия и ответственность в сторону других ветвей власти. Также считает необходимым закрепить выборность всех руководителей – от мэров до губернаторов – прямым либо косвенным голосованием.

"Можно губернаторов избирать, допустим, косвенно, на сессиях Совета, а всех остальных выбирать на обычных местных выборах. Это усиление роли местной власти. Есть еще нормы, связанные с ограничением каденции, числа сроков президентства. Это успокоит нашу, в том числе активную политизированную общественность. Два срока, все как вы хотели, пожалуйста", – заявил Воскресенский.

Он полагает, что для Беларуси и белорусов важно создание новых партий и работа в легальном политическом поле. Воскресенский подчеркнул, что это важно, чтобы людям не могли "задурить голову" извне.

"У нас получился реальный политический коворкинг с реальным выхлопом. А значит, людьми занимаются, значит, им уже просто так Степа Путило и другие "беглые" не задурят голову", – пояснил Воскресенский роль деятельности организованного им "Круглого стола демократических сил". Он считает, что это способствует созданию новых партий и установлению связей между политиками разных взглядов.

"Золотое дно"

Фильм "Золотое дно" основателя Telegram-канала НEXTA Степана Путило, которого белорусские власти хотят экстрадировать из Польши, Воскресенскому не понравился: работа политологу показалась слабой.

"Я бы этот фильм даже по государственному телевидению пустил. Приведу пример. Один из наших активистов показал этот фильм своей бабушке, и она думала, что это по БТ. Говорит: слушайте, президент какой молодец. Собственность – вся государственная, в порядке все держит. Скромный, то есть часы у всех за полмиллиона долларов, ему кто-то сделал подарок за 15 тысяч. Говорит, зачем только, не понятно, они женщин оскорбляли", – пересказывает Воскресенский свои впечатления.

Он считает, что зритель, посмотрев этот фильм, оценил бы скромность и хозяйственность Лукашенко.

Как всех помирить

Воскресенский считает своей целью всех помирить – консолидировать общество для благих целей".

"Дело в том, что, если на таких площадках люди, лидеры, которые рождаются, будут между собой знакомы, то им никогда, даже несмотря на идеологические разногласия, не придет мысль взять палку и побить своего коллегу, с которым ты пил чай и ел торт. Чтобы власть тебя услышала, надо с ней разговаривать. Если ты лаешь на нее – а она в ответ, как она тебя услышит, как вы вообще друг друга услышите?" – поясняет свою позицию Воскресенский.

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