Источник материала: Sputnik Беларусь

Последний политический скандал на "Евровидении" разгорелся сегодня. Те, кто не знаком с политической ситуацией, могут не рассмотреть в песне белорусской группы "Галасы ЗМеста" политический контекста, но Европейский вещательный союз (ЕВС), видимо, вспомнил, что группа прославилась сатирическими опусами в адрес белорусской оппозиции. И не допустил ее к участию в конкурсе с текущей редакцией слов.

Фронтмэн коллектива Дмитрий Бутаков сомневается, что будет корректировать текст песни "Я научу тебя" , так что вообще неясно, поедет ли Беларусь на "Евровидение".

А как часто политическая тематика пыталась прорваться на сцену конкурса и всегда ли ей это удавалось, вспоминал Sputnik.

В старые политизированные времена

Без политики не обходилось еще на заре конкурса. В 1969 году Австрия отказалась отправлять своего певца в Мадрид, потому что осуждала диктатуру Франко.

А в 1974 году песня португальца E depois do adeus не особенно понравилась зрителям и заняла лишь предпоследнее место. Зато она понравилась самим португальцам. И спустя год эту композицию использовали как условный сигнал к началу мятежа - песня стала символом "революции гвоздик", бескровного военного переворота левых.

Вскоре, в 1975 году, Греция не поехала на "Евровидение" в знак протеста против вторжения турецкой армии на Кипр. В следующем году представительница страны отправилась на конкурс в Гаагу. Песня на греческом языке Panagia Mou, Panagia Mou стала антитурецким протестом. В ней исполнительца рассказала о лагерях беженцев, которые пришли на смену кемпингам для туристов, и о домах, сожженных напалмом.

Еще через несколько лет, в 1978-м, нетривиальный инцидент произошел вокруг Иордании. Когда во время трансляции дошла очередь до выступления израильтянина Изхара Коэна, иорданцы показали букет цветов. А когда стало понятно, что Коэн побеждает, трансляцию вообще прервали. На следующий день СМИ страны поздравили с победой Бельгию - официально она заняла только второе место.

2005 год: украинцы с гимном Ющенко

В 2005 году конкурс проходил в Киеве и национальный отбор выиграла группа "Гринджолы". Группа собиралась спеть гимн оранжевой революции "Разом нас богато". В нем были слова: "Нет - фальсификациям! Нет - лжи! Ющенко – да! Мы не стадо коров! Мы дочери и сыны Украины! Мы непобедимы!"

ЕВС решил, что такое выступление вышло бы слишком уж политизированным и потребовал изменить слова или выступить с другой песней.

2007 год: Верка Сердючка и "Лаша Тумбай"

А в 2007 году, когда отношения Украины и России были дружественными, в центре скандала оказался некогда популярный в России украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Он исполнил песню, в которой была строчка Lasha Tumbai. В переводе с монгольского это означает "взбивать масло", в дальнейших пояснениях говорилось - речь шла о том, что зрителям предлагается "двигать телом", одним словом, веселиться.

Вышло не совсем весело - в строчке услышали другой призыв - Russia goodbye!. В Киеве публично сожгли чучело Сердючки, а приглашений выступить в России у Данилко стало меньше.

2016 год: Джамала и крымские татары

В 2016 году песня "1944" обеспечила победу украинской исполнительнице Джамале. Текст песни отсылает к периоду депортации крымских татар, однако многие зрители увидели и более современные параллели и посчитали, что в композиции можно прочесть отсылки к событиям в Крыму.

Кстати, Россия тогда присудила Джамале десять баллов, а Украина отдала российскому представителю Сергею Лазареву максимальные 12 баллов.

В том же году организаторы отдельно остановились на том, какие флаги можно приносить с собой. Запретили флаги Крыма и крымских татар, Косово, Нагорного Карабаха, ДНР, Палестины, Северного Кипра, Приднестровья, Страны Басков и ИГИЛ. Вместо них можно было взять флаг любой страны ООН, флаг ЕС или радужный флаг.

2019 год: Исландия против Израиля

И это не самое громкое или, по крайней мере, не единственное политическое высказывание на "Евровидении". В 2019 году исландская группа "Хатари" перед поездкой в Израиль на песенный конкурс сообщила, что поддерживают независимость Палестины, а израильские власти - презирают. Сперва музыканты выступили против того, чтобы конкурс проводили в Тель-Авиве, а позже решили, что если все же примут участие, то смогут громче выразить свою позицию.

Но это - за кадром, а на сцене группа пела о том, что ненависть в Европе победит силы добра. Свое выступление они прямо назвали политической сатирой. "Сердце Европы пронзят. Я все это видел, и слезы текли ручьем", — пели исладцы.

Послесловие

Вспомним и Анастасию Винникову, которая в 2011 году под звуки цимбал объяснилась в любви к Беларуси. Композиция I love Belarus в финал конкурса не прошла.

Итоги конкурса тогда прокомментировал и президент республики Александр Лукашенко. Он предположил, что Беларусь просто не нравится Западу, потому что в стране чувствуют конкурентов и "будут душить по всем направлениям". Песню Винниковой он назвал "гимном Беларуси".