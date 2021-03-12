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Польша "адекватно ответит" на высылку очередных дипломатов из Беларуси

12.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Польша снова готова адекватно ответить на высылку из Беларуси очередного своего дипломата, об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач.

Так Пшидач отреагировал на высылку второго польского консула, на этот раз из Гродно.

"Минск принял решение о высылке очередных двух польских дипломатов, работающих в Беларуси. Польша оставляет за собой право адекватного ответа", - написал он в Twitter.

Ответ за ответом

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся на текущей неделе после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".

© Sputnik
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МИД Беларуси осудил такие действия дипломата. Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в министерство иностранных дел и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу Ежи Тимофеюку предлагается покинуть республику.

10 марта Марчин Пшыдач сообщил, что один из сотрудников посольства в Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата

Министерство иностранных дел Беларуси 11 марта вызывало Временного поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и вручило ему ноту – страну должен покинуть польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Возбуждено уголовное дело

После этого прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса – совершение группой лиц действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.

Райс и "проклятые солдаты"

День памяти "проклятых солдат", которые, согласно официальной трактовке, после окончания Второй мировой войны продолжили борьбу за независимость Польши, проходит в стране с 2011 года.

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Между тем, многие представители польского подполья, в частности, отряд капитана Ромуальда Райса (псевдоним "Бурый") в послевоенные годы совершили многочисленные убийства, грабежи и акты насилия в отношении гражданского населения. Бандформирование под руководством Бурого в 1946 году совершило кровавый рейд в Подляшье, в результате которого были сожжены пять деревень и убиты 79 мирных жителей края.

После войны органами судебной власти Республики Польша действия Райса были официально признаны геноцидом, а сам он был казнен в Белостоке. В 2005 году белостокский отдел Института национальной памяти завершил расследование преступлений отряда Райса и определил, что его действия имели признаки геноцида.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Дипломатический скандал разгорелся после участия польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".
 
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