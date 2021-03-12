Источник материала: Sputnik Беларусь

Ежегодно польские националисты в конце февраля проводят марши в честь так называемых "проклятых солдат" в небольшом городке под названием Гайнувка. В том числе они отдают дань памяти Ромуальду Райсу, который был осужден на смертную казнь за преступления против мирных жителей и казнен в 1949 году в Белостоке.

Очередной скандал в дипломатической плоскости между Минском и Варшавой разгорелся в марте 2021-го, после того, как в белорусском Бресте прошло мемориальное мероприятие, посвященное "проклятым солдатам". Так именуют в современной Польше всех участников антикоммунистической борьбы в послевоенный период.

Белорусские власти не могли проигнорировать тот факт, что 28 февраля в данном мероприятии в польской школе принял участие консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк.

МИД предложил покинуть территорию страны польскому дипломату. После чего официальная Варшава осудила эти действия и предприняла ответный зеркальный шаг и выслала белорусского дипломата. После чего в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Мартин Войцеховский, где ему вручили ноту – страну должен покинуть и польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Кто такие "Бурый" и "проклятые солдаты"

Ромуальд Райс родился в 1913 году на территории Австро-Венгерской империи в деревне Яблонка. Сейчас это Подкарпатское воеводство в Польше.

Начальное образование он начал получать в государственной школе в Саноке в 1920-м, учителя отмечали его как способного ученика. Поскольку Райс был из многодетной семьи и не имел средств на дорогостоящее обучение, он последовал примеру старшего брата и дальнейшее образование получал в Юношеской пехотной школе унтер-офицеров.

После успешного окончания пехотной школы в Конине в 1933-м Райс был откомандирован в 85-й пехотный полк Армии Польской в звании капрала, в котором он и встретил начало Второй мировой войны. Данных о его участии в боях против нацистов после 1 сентября 1939-го, когда Германия напала на Польшу, сохранилось немного.

Достоверно известно, что в начале сентября его полк был разбит немцами под Томашувом-Мазовецким. Райс с кавалерией отступал, но все равно был разбит под Люблином. Позднее он с оставшимися польскими солдатами был интернирован бойцами РККА под белорусским городом Ковель.

После этого Райса отправили в бывший польский концентрационный лагерь в Березе-Картузской, где он пробыл непродолжительное время и выехал затем в Вильнюс.

В 1940-м он был задержан и провел два месяца в трудовом лагере. После освобождения действовал в составе Союза вооруженной борьбы, а затем - в Армии Крайовой. С 1943-го был командиром 1-й штурмовой роты 3-й Виленской бригады АК. Участвовал в боях с частями вермахта и литовскими коллаборационистами.

В июле 1944 года принимал участие в освобождении Вильнюса от нацистов. После ареста командира бригады АК капитана Грациана Фруга органами НКВД, принял командование на себя и вывел подразделение из окружения в Рудницкую пущу.

На территории современного Поставского района в Беларуси "Бурый" распустил отряд, после чего уехал в Белосток и с поддельными документами поступил на службу в Народное войско польское, которое было сформирована под патронатом СССР и более известно, как армия Андерса.

Имея опыт подпольной деятельности "Бурый", собрав единомышленников в мае 1945-го, он дезертировал и присоединился к 5-й Виленской бригаде АК. А уже в сентябре года Райс отказался подчиниться приказу о самороспуске, после чего вооруженное формирование и оставшиеся с ним бойцы получили новое наименование – 3-я Виленская бригада Национального военного союза (НВС).

В это время НВС стал подпольной организацией, которая вела антикоммунистическую борьбу на территории Польши после Второй мировой войны. Жертвами отряда под командованием Райса были советские военнослужащие, польские милиционеры и солдаты, а также мирные жители.

Расстрел мирных жителей

Отряд "Бурого" 28 января 1946 года занял деревню Лазицы в Подляшском воеводстве, где задерживал крестьян с санями, которые должны были заготовить дрова для школы. Бойцы Райса отпустили только тех из них, кто мог перекреститься как католик и прочитать молитву на польском языке. Остальные были обязаны перевозить бойцов Райса.

Затем 29 января отряд совершил нападение на советский гарнизон в деревне Гайновка, в ходе которого были убиты несколько солдат, часть разоружена и взята в плен. В тот же день в деревне Залешаны и Волька Выгоновская за отказ помогать были убиты несколько мирных жителей и подожжены несколько строений.

На следующий день возле деревни Старые Пухалы бойцы "Бурого" убили 31 белоруса, которые их перевозили на своих санях, с особой жестокостью - обухами топоров. Часть из них, кто пытался сбежать, были расстреляны. После этого "партизаны" 2 февраля сожгли деревни Зани (24 убитых жителя) и Шпаки (9 убитых жителей). Отряд Райса уничтожили только в конце апреля 1946 года. При этом сам он сумел спастись и бежать.

В ноябре 1946 года капитан Райс выехал сначала в Эльблонг, а в апреле следующего в Карпач, где устроился на работу. Уже в 1947-м приобрел прачечную.

Только 17 ноября 1948-го Райс был арестован по обвинению в совершении военных преступлений. В ходе следствия выдал местонахождение своего заместителя, подпоручика Казимира Хмелевского, на которого пытался переложить ответственность. На судебном процессе в Белостоке, который проходил публично в местном кинотеатре, 1 октября 1949-го был приговорен к смертной казни. Приговор приведен в исполнение 30 декабря, место захоронения "Бурого" неизвестно до сих пор.

Попытка оправдать Райса

В 1995 году суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор Ромуальда Райса с формулировкой, что убийства православных крестьян совершались в "условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства". При этом его родственники получили от государства компенсацию.

Спустя семь лет польский Институт национальной памяти начал изучение материалов дела Ромуальда Райса. Спустя три года исследователи пришли к выводу, что "Бурый" был осужден за убийства мирных жителей и охарактеризовали их, как "преступления против человечности".

В марте 2019-го ИНП распространил новое заявление о роли Райса в послевоенной истории Польши. В нем представлены итоги расследования убийства 79 мирных жителей. Там говорилось, что бойцы "Бурого" не намеревались полностью уничтожить белорусскую или православную общину в Польше.

"Вина "Бурого" состоит в том, что он создал ситуацию, с которой не мог справиться, и в результате которой, независимо от его намерений, люди, которые ни при каких обстоятельствах не должны были пострадать, были убиты", - говорится в заявлении.

После этого официальный Минск потребовал от Варшавы публичных официальных объяснений попыткам оправдать Райса. В МИД был вызван польский посол Артур Михальский. Вслед за этим 21 марта Институт национальной памяти опубликовал сообщение, где подчеркивалось, что решение прокурора, признавшего отсутствие оснований для реабилитации "Бурого", не требует пересмотра.

Белорусская сторона последовательно настаивает на том, что личности вроде Ромуальда Райса и их преступления не могут быть оправданы и требует от официальной Варшавы не допускать героизации "проклятых солдат".

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