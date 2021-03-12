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Рапота оставит пост госсекретаря Союзного государства в течение недели

12.03.2021 15:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота уйдет с занимаемой должности в течение недели.

В феврале этого года Рапота заявил, что планирует завершить работу на своем посту в связи с истечением срока полномочий. Госсекретарем СГ он был назначен 25 ноября 2011 года, а вступил в должность 15 декабря.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Новым госсекретарем Союзного государства, как сообщалось ранее в СМИ, займет посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев.
 
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