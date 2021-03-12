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Польша высылает еще двух белорусских дипломатов
12.03.2021 19:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Власти Польши приняли решение выслать из страны еще двух белорусских дипломатов, заявило польское Министерство иностранных дел.
"В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение выслать Генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и Консула Республики Беларусь в Варшаве", – написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.
Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся на текущей неделе после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Мероприятие было проведено в областном городе. После этого прокуратура Бреста
Высылки дипломатов
МИД Беларуси осудил такие действия Тимофеюка. Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в министерство и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу в Бресте предлагается
Спустя день Марчин Пшыдач сообщил, что один из сотрудников посольства в Беларуси в Варшаве
Польские националисты каждый года в конце февраля проводят марши в честь так называемых "проклятых солдат" в небольшом городке под названием Гайнувка. В том числе они отдают дань памяти
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Польский МИД заявил, что принял данное решение в отношении белорусских дипломатов "в рамках принципа взаимности".
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