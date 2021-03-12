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Польша высылает еще двух белорусских дипломатов

12.03.2021 19:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Власти Польши приняли решение выслать из страны еще двух белорусских дипломатов, заявило польское Министерство иностранных дел.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов в рамках принципа взаимности Министерство иностранных дел Польши приняло решение выслать Генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и Консула Республики Беларусь в Варшаве", – написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей разгорелся на текущей неделе после участия 28 февраля польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат". Мероприятие было проведено в областном городе. После этого прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса – совершение группой лиц действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма.

Высылки дипломатов

МИД Беларуси осудил такие действия Тимофеюка. Во вторник, 9 марта, временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в министерство и вручили ему ноту, согласно которой польскому консулу в Бресте предлагается покинуть республику.

Спустя день Марчин Пшыдач сообщил, что один из сотрудников посольства в Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон грата. Министерство иностранных дел Беларуси 11 марта вызывало Временного поверенного в делах Польши в республике Мартина Войцеховского и вручило ему ноту – страну должен покинуть польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Польские националисты каждый года в конце февраля проводят марши в честь так называемых "проклятых солдат" в небольшом городке под названием Гайнувка. В том числе они отдают дань памяти Ромуальду Райсу, который был осужден на смертную казнь за преступления против мирных жителей и расстрелян в 1949 году в Белостоке.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Польский МИД заявил, что принял данное решение в отношении белорусских дипломатов "в рамках принципа взаимности".
 
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