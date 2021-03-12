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Международный экономический форум государств - участников СНГ. Содружеству - 30 лет

12.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы экономики, в частности, свободная торговля без барьеров и промышленная кооперация имеют ключевое значение  в год председательства Беларуси в СНГ. Это озвучил сегодня белорусский вице-премьер Игорь Петришенко. Международный экономический форум государств - участников СНГ прошел в формате онлайн.

Международный экономический форум государств - участников СНГ. Содружеству - 30 лет


Год юбилейный - в этом году Содружеству исполняется 30 лет

Пандемия  показала: отношения нужно только укреплять. Интеграционные процессы на пространстве СНГ носят многоуровневый характер, работа по их сопряжению продолжится. А принятые решения должны отражаться на простых гражданах. И как отметил вице-премьер, осенью планируется провести форум по инвестиционному сотрудничеству стран СНГ. Потенциальная площадка - Беларусь. Мероприятие будут готовить в очном формате.

 
 
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Вопросы экономики, в частности, свободная торговля без барьеров и промышленная кооперация имеют ключевое значение  в год председательства Беларуси в СНГ. Это...
 
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