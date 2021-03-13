Новые персоны нон-грата: Беларусь и Польша выслали еще четыре дипломата

Польша высылает двух белорусских консулов, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марчин Пшидач. Это стало ответом на высылку польских дипломатов официальным Минском.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве», — написал Пшидач в Twitter.

Дипломатический скандал начался с того, что консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк посетил мероприятие ко «дню проклятых солдат». МИД Беларуси предложил покинуть территорию страны .

После этого Польша приняла решение в качестве ответной меры выслать белорусского дипломата. Действия польской стороны в Минске посчитали "чрезмерным, асимметричным и деструктивным" ответом и в четверг предложили руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны в течение 48 часов, передает РИА «Новости».

«В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е.Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании ст. 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно. Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов», — говорилось в сообщении МИД Беларуси.

После проведения в Бресте мероприятия ко «дню проклятых солдат» завели уголовное дело по ч.3 ст.130 УК РБ за «совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма».

Задержан соучредитель «Польской школы» в Бресте. Директор школы Анна Панишева обратилась к общественности, она находилась за границей, но собиралась вернуться. Сегодня возвращаясь из Польши, она пропала, судя по всему, была задержана.