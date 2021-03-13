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Лукашенко: в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства

13.03.2021 10:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Уровень понимания между Минском и Ватиканом позволяет находить решения любых вопросов в атмосфере доверия, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении, адресованном Папе Римскому Франциску по случаю очередной годовщины Понтификата. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Отношения Минска и Ватикана всегда основывались на богатой истории и глубоком уважении. Опыт последних месяцев ярко подтверждает, что ваши бескорыстная помощь и готовность к компромиссу свидетельствуют, что Святой Престол заботится о белорусских верующих, заинтересован в укреплении общества", - говорится в поздравлении.

Президент добавил, что единство взглядов Минска и Ватикана способствует совместным инициативам по сохранению региональной стабильности и межконфессионального диалога, формирует основу для поддержки в международных организациях.

Лукашенко согласился со словами Папы Франциска о братстве, "которое представляет собой протянутую навстречу руку".

"Сейчас в Беларуси мы отстаиваем именно ценности братства: мир, справедливость и уважение. Каждому, кто разделяет эти идеалы, мы всегда готовы отдать часть своего сердца и кусок ароматного хлеба со знаком Креста", - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства пожелал понтифику хорошего здоровья и долгих лет пасторской службы вечным христианским ценностям: вере, надежде, любви

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко отметил, что бескорыстная помощь и готовность к компромиссу Ватикана свидетельствуют, что "Святой Престол заботится о белорусских верующих,...
 
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