Лукашенко: МОК предлагал моему сыну отказаться от отца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. Виктор Лукашенко фактически уже давно руководит работой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко в Раубичах во время спортивного мероприятия "Минская лыжня-2021".

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал в качестве президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко и продлил действие санкций в отношении организации.

Отвечая на вопрос о сложившейся ситуации, белорусский лидер сказал, что "ну, тогда придется признать Александра Лукашенко". "Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались", - сказал Лукашкенко.

По его словам, не нужно париться из-за складывающейся вокруг Национального олимпийского комитета ситуации. "У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо", - заявил он.

После чего рассказал, что его старший сын уже долгое время практически руководит работой белорусского НОК.

"Я там "зонтик" для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова "под нож", Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше", - цитирует главу государства пресс-служба.

В НОК, комментируя заявление МОК, подчеркнули , что оно носит исключительно политический характер. В организации отметили, что действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, а также основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов".

На Олимпийском собрании 26 февраля единогласно был избран новый президент НОК Беларуси - им стал старший сын Александра Лукашенко Виктор. До этого он был первым вице-президентом НОК и одновременно помощником президента страны по нацбезопасности, членом Совета безопасности. На Олимпийском собрании глава государства отказался стать почетным президентом НОК , которым он бессменно руководил с 1997 года.

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