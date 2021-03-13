|
Лукашенко: МОК предлагал моему сыну отказаться от отца
13.03.2021 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Виктор Лукашенко фактически уже давно руководит работой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко в Раубичах во время спортивного мероприятия "Минская лыжня-2021".
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК)
Отвечая на вопрос о сложившейся ситуации, белорусский лидер сказал, что "ну, тогда придется признать Александра Лукашенко". "Он же уже дано признан. Лучше уже Виктора признать, чем оставить прежнего Лукашенко. Они даже до этого не додумались", - сказал Лукашкенко.
По его словам, не нужно париться из-за складывающейся вокруг Национального олимпийского комитета ситуации. "У нас есть своя страна, и мы будем эту политику строить так, как это надо", - заявил он.
После чего рассказал, что его старший сын уже долгое время практически руководит работой белорусского НОК.
© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
"Я там "зонтик" для этой организации. Все было хорошо. Потом они прислали требование накануне: Диму Баскова "под нож", Лукашенко-1, Лукашенко-2 - не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему от отца отказаться. Это сын откажется от отца! Ну что о них говорить дальше", - цитирует главу государства пресс-служба.
В НОК, комментируя заявление МОК,
На Олимпийском собрании 26 февраля единогласно был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет не только продлил санкции в отношении белорусской спортивной отрасли, но и отказался признавать главой НОК Виктора Лукашенко,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)