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Президент назвал хорошим пиаром ситуацию с песней на Евровидение
13.03.2021 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Беларусь поджимают по всем фронтам и даже на конкурсе "Евровидение", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Раубичах во время спортивного мероприятия "Минская лыжня-2021".
Ранее Европейский вещательный союз распространил сообщение, в котором говорится о том, что группе "Галасы ЗМеста" придется
© Photo : NPO/AVROTROS/NOS
"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Группа "Галасы ЗМеста" стал известна в Беларуси после августовских событий прошлого года, когда по стране прокатилась волна протестов из-за итогов президентских выборов. Музыкальный коллектив из Барановичей записал несколько сатирических песен, в том числе - про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову, которые являются в республике фигурантами уголовных дел.
(последует)
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