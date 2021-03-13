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Лукашенко: самое страшное для меня - опозориться перед вами
13.03.2021 13:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Я никогда себе не позволю украсть у людей, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Раубичах во время спортивного мероприятия "Минская лыжня-2021".
Ранее на видеохостинге YouTube вышел фильм, который повествует о роскошных резиденциях и дворцах, которые якобы принадлежат Александру Лукашенко.
Белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов про данный фильм, обратил внимание на недостоверность представленной в ролике информации. "Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей", - подчеркнул он.
© Photo : Пресс-служба президента РБ
По его словам, данный фильм он пока еще не видел, потому что ролик очень длинный. Ему предоставили анализ видео по частям, исходя из которого он пришел к выводу, что там нет ничего нового.
"Самое страшное для меня - опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
После чего глава государства обратил внимание, что "и в штаны залезли в конце". "Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?" - сказал он.
(последует)
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В интернете вышел фильм, в котором рассказывается о дорогих резиденциях, которые якобы принадлежат белорусскому лидеру.
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