Транспорт, общие трудовой и финансовый рынки: к чему идет СНГ 30 лет спустя?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik, Вадим Павлов. В пятницу в Москве состоялось пленарное заседание Международного экономического форума "СНГ – 30 лет". По словам участников, у СНГ огромный нераскрытый потенциал. О том, как страны Содружества движутся к формированию единого трудового и финансового рынков, о развитии транспортной связанности и о дальнейшей либерализации режима свободной торговли в СНГ - в материале Sputnik.

Белорусский сценарий / Единство под белорусским флагом

В текущем году в СНГ председательствует Беларусь. Председательство республики нацелено на раскрытие имеющегося у Содружества потенциала. Об этом, открывая пленарное заседание, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"В программных документах председательства ключевое внимание уделяется вопросам практического характера, - отметил он. - Это обеспечение полномасштабного режима свободной торговли товарами без барьеров и иных препятствий, расширение промышленной кооперации. Значительное внимание уделено упрощению административных процедур в торговле, углублению согласованной политики в области технического регулирования и стандартизации, транспорта, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, углублению сотрудничества в области инвестиций, инноваций и других сферах".

Фундаментом дальнейшей интеграции и развития экономик стран СНГ является договор о зоне свободной торговли, считает заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Напомним, договор о зоне свободной торговли СНГ вступил в силу в сентябре 2012 года между Беларусью, Россией и Украиной. Позже к соглашению присоединились Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. С начала 2016 года между Россией и Украиной взаимно приостановлено действие данного договора.

Соглашение свело к минимуму исключения из номенклатуры товаров, к которым применяются импортные пошлины. Экспортные пошлины были вовсе поэтапно отменены. Также многосторонний договор заменил больше ста действовавших ранее двусторонних документов между странами СНГ, регламентирующих режим свободной торговли на пространстве содружества.

"В целях дальнейшей либерализации режима свободной торговли подготовлен проект соглашения о свободной торговле услугами, который создаст ещё более благоприятные условия для увеличения инвестиционных потоков", - заявил в ходе пленарного заседания Алексей Оверчук.

Предполагается, что после подписания данного договора страны СНГ смогут беспошлинно пользоваться услугами, которые предоставляют компании из других стран Содружества.

Проект соглашения пока не публикуется, поэтому на сегодняшний день нет информации о том, на каких условиях компании из одной страны смогут работать в остальных, и понадобится ли им для этого дополнительная лицензия (в частности, для финансовых компаний).

Как в мае заявлял министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, проект соглашения о свободной торговле услугами в СНГ может быть готов к подписанию уже в этом году.

Будущее – в углублении интеграции

Вице-премьер Беларуси отметил необходимость продолжения интеграционных процессов среди стран-участниц Содружества.

"Не следует допускать возникновения каких-либо разделительных линий между "пятеркой" ЕАЭС (в Союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, - Ред.) и другими странами СНГ. Напротив, наилучшие наработки, достигнутые странами, принявшими решение углубить интеграцию и создать экономический союз, должны быть предложены для рассмотрения в рамках СНГ", - рассказал Игорь Петришенко.

По его словам, в условиях пандемии страны Содружества не должны закрываться друг от друга и усиливать протекционизм в торговле. "Вместе мы сможем больше, вместе будет проще преодолеть экономическую рецессию и связанные с ней социальные потрясения", - убежден вице-премьер Беларуси.

Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович разделяет эту точку зрения. По его словам, в кризисный 2020 год позитивную динамику, на фоне внешней торговли, продемонстрировала именно торговля внутри ЕАЭС.

"Несмотря на то, что падение [торговли между странами ЕАЭС, - Ред.] составило 11%, торговля с третьими странами сократилась, к сожалению, на 20,9%. Это значит, что работают интеграционные связи в рамках ЕАЭС, которые позволяют даже в это сложное время успешно торговать между собой", - отметил Михаил Мясникович.

В целом же цифры демонстрируют большие резервы для наращивания взаимной торговли стран-участниц СНГ, отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Так, на долю взаимной торговли стран СНГ в 2020 году пришлось 19% от общего внешнеторгового оборота - столько же, сколько и годом ранее, несмотря на общее солидное падение оборота. "Есть, куда расти", - заявил господин Катырин.

Экономика ЕАЭС справилась с вызовами, вызванными пандемией COVID-19, лучше, чем страны Евросоюза, отметил Михаил Мясникович. "Прошлый год был сложным во всех отношениях - ВВП ЕАЭС сократился на 3,9%. Для сведения: ВВП Европейского союза упал на 7,2%, Германии - на 5,4%, Великобритании - на 10%", - рассказал он.

Таким образом, вызовы минувшего года - такие как пандемия COVID-19 и масштабный экономический кризис - требуют еще большего осознания важности интеграционных связей ЕАЭС и СНГ, считает Михаил Мясникович

Важным аспектом развития сотрудничества генеральный директор "Российского экспортного центра" (РЭЦ) Вероника Никишина назвала расчеты в национальных валютах. "Те проблемы, с которыми сегодня сталкивается весь мир, – это торговые войны, различные ограничения. Чтобы оградить себя от валютных рисков, нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику", - отметила глава РЭЦ.

По ее словам, сегодня уже есть первые положительные результаты работы в данном направлении. Например, с 2020 года "Росэксимбанк" начал проводить расчеты между РФ и Узбекистаном в национальных валютах (российских рублях и узбекских сумах, - Ред.). "С Азербайджаном, Казахстаном и Беларусью выстроена инфраструктура, и мы полностью готовы для проведения таких операций", - заявила Вероника Никишина.

Если валютная политика будет согласована с большим количеством стран СНГ - то можно будет говорить и о формировании общего финансового рынка, считает глава РЭЦ. "Уверена, это однозначно значительно повысит нашу общую конкурентоспособность", - резюмировала госпожа Никишина.

"Единая" транспортная система выгодна каждому

Странам-участницам СНГ необходимо скооперироваться для решения вопроса развития транспорта, считает Сергей Катырин. По его словам, у бизнеса здесь много претензий в данной сфере, среди них – задержки на границах при транзитных перевозках, различные тарифы, сложности расчетов и прочее.

"Необходимо обеспечить выработку и соблюдение единых требований в сфере транзитных перевозок по территории стран СНГ, а также принять в его рамках комплексную программу развития приграничной транспортной инфраструктуры", - заявил президент ТПП РФ.

ЕАЭС и СНГ могут и должны стать регионом бесшовной транспортной связанности в Большой Евразии, уверен Михаил Мясникович. «Ключ к этому – слаженные усилия как на государственном, так и на коммерческом уровне по созданию современной транспортной и сопутствующей инфраструктуры, синхронизации национальных товаропроводящих сетей, применении передовых цифровых решений и унификации подходов к администрированию», – сказал председатель Коллегии ЕЭК.

В частности, по его словам, сегодня рассматривается инициатива Узбекистана по совместной с ЕАЭС реализации проекта Трансафганской железной дороги (пройдет по маршруту Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар, - Ред.).

Напомним, в феврале премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправсовета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.

По мнению господина Арипова, участие ЕАЭС в данном проекте позволит странам Союза существенно снизить издержки, сократить сроки доставки грузов и «самое главное - обеспечить выход на новые перспективные рынки сбыта».

Также, по словам Михаила Мясниковича, сегодня прорабатывается инициатива Казахстана по созданию в рамках ЕАЭС единой сети оптово-распределительных центров. Такие центры будут предлагать специализированные услуги, начиная от хранения и переработки товаров до их распределения и сбыта.

По словам Вероники Никишиной, выстраивание качественно-новой логистики и обеспечение необходимой инфраструктурой (склады и распределительные центры) снизит транспортные расходы участников рынка при осуществлении международных перевозок.

"Мы делаем партнерские программы с Почтой России, которая является важным звеном в доставке грузов, - рассказала глава РЭЦ. - Также у нас есть совместный проект с РЖД. Мы организовали пилотный проект по отправке сборных грузов, а также проект по перевозке российской агропродукции ускоренными железнодорожными контейнерными поездами. Мы учитываем пожелания экспортеров и даем им экономически оправданные тарифы. Мы практически вручную собираем поезд, там представлены совершенно разные по объёму партии товаров. Это особенно привлекательно для малого бизнеса, потому как они не могут отправить сразу полный вагон товаров".

По ее словам, сегодня эти проекты направлены на экспорт в страны дальнего зарубежья, однако РЭЦ готов предлагать бизнесу комплексные логистические решения по интересующим перспективным направлениям, и "одним из перспективных направлений должно стать пространство СНГ".

"Конечно, мы хотим находить со всеми участниками ВЭД удобные форматы взаимодействия, где мы можем согласовать тарифы, - продолжила Валерия Никишина. - Нужно создать рабочие группы и работать на синергию друг друга, чтобы предложить бизнесу любой страны СНГ действенные решения. Таким инструментом мы решим проблему товарообмена на пространстве СНГ более эффективно, нежели будем делать все в одиночку".

Сегодня СНГ – это огромная, местами слабо заселенная территория, которая может развиваться только в условиях развитой транспортной сети, убежден государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.

"Транспорт – это общение людей, это развитие экономики, образования, медицины, туризма и других сфер. Транспортная составляющая представляется мне ключевой для дальнейшего развития СНГ. Для понимания: высокоскоростная автомобильная дорога международного класса, проходящая через любой регион, автоматически увеличивает валовый региональный продукт на 6-9%. Вот вам, пожалуйста, восполняемый экономический ресурс. Тем более, мы являемся транзитной территорией между экономически развитыми Востоком и Западом", - рассказал господин Рапота.

Объем торговли между Китаем и западной Европой, по данным десятилетней давности, был около $600 млрд, отметил он. "Сейчас этот объем, пожалуй, увеличился где-то в два раза. И только, может быть, 4-5% от всех этих перевозок идет через территории стран СНГ. Вот вам наш потенциал, который необходимо вместе освоить для развития экономики", - заключил Григорий Рапота.

Цифровой потенциал

В ходе пленарного заседания Михаил Мясникович рассказал, что созданная в прошлом году в ЕАЭС унифицированная система поиска «Работа без границ» может начать применяться в странах СНГ в качестве межгосударственного поискового ресурса в сфере трудоустройства и занятости.

"Работа без границ" представляет собой систему поиска, которая позволяет любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам ЕАЭС. По замыслу разработчиков проекта, система будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн.

"В нашей экосистеме «Одно окно» есть ряд сервисов для российских экспортеров, к которым можно обратиться на всем жизненном цикле экспортного пути, - рассказала Вероника Никишина. - В этом году можно будет получить электронный фитосанитарный сертификат. Сейчас мы готовы к переговорам, чтобы организовать выдачу такого сертификата на пространстве ЕАЭС. Выдаваемый в электронном виде сертификат будет признаваться на всем пространстве".

РЭЦ видит в этом большой потенциал и готовит конкретные предложения для цифрового безбумажного применения сертификата на территории тех стран, которые захотят интегрироваться, заявила глава Центра.

"После интеграции бизнес наших стран получит значительные выгоды в виде безбумажного, понятного, прозрачного прохождения тех обязательных процедур, которые нельзя отменить, но определенно можно облегчить для экспортеров через цифровизацию. Интеграция инструментов через цифровизацию представляется крайне перспективной. Поэтому, развивая цифровые инструменты для российских экспортеров, мы готовы синхронизировать их с другими участниками международной торговли", - заключила Вероника Никишина.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил необходимость проработки на профильных площадках СНГ возможности использования цифровых платформ для решения задач по построению кооперационных цепочек и выводу продукции стран Содружества на мировые рынки.

"Важное направление – промышленная кооперация, - соглашается Михаил Мясникович. - В странах ЕАЭС сегодня работает порядка 17 тыс. совместных предприятий, но многие задачи в этой сфере ещё предстоит решить. Для того, чтобы торговать эффективно, нужно иметь то, чем торговать. Продукция должна быть надлежащего качества".

В связи с этим, по его словам, странам СНГ следует уделить приоритетное внимание увеличению доли обрабатывающей промышленности, наращиванию производительности труда, мотивации роста инвестиций в основной капитал.

"ЕЭК на основании предложений сторон сформировала карту индустриализации ЕАЭС. Документ включает в себя 185 крупных инвестиционных и значимых проектов сметной стоимостью более $300 млрд 21 подотрасли, более 550 технологических направлений, по которым в ЕАЭС имеется необходимость в импортозамещении. Это, по своей сути, интеграционные проекты. Предлагаю подключить к этой работе и партнеров из числа стран-участниц СНГ", - заключил председатель Коллегии ЕЭК.