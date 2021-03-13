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Поклонников лыжного вида спорта в нашей стране очень много. И в том числе потому, что наши спортсмены радуют своими победами. Раубичи сегодня приняли "Минскую лыжню - 2021". Фестиваль здорового образа жизни в нынешнем году отмечает 35-летний юбилей. За это время он частично поменял формат с лыжных гонок на биатлон. В центральном старте - эстафете выступила команда Главы государства . Президент на своем примере продолжает показывать: физкультура и спорт не только укрепляют здоровье, но и объединяют нацию, делая нас сильней.

Благодаря системе Siwidata каждый из участников абсолютно точно мог оценить свой вклад в командный успех. Примечательно, что, судя по финишным протоколам, любители были быстрее даже призера Олимпиады. Старт получился острым по накалу эмоций. Победили сильнейшие, однако в плюсе остались все. Организаторы спортивного фестиваля порадовали гостей угощениями, развлекательной программой, но главное - незабываемым зрелищем.



Итак, о приятных победных моментах, ходе гонок, атмосфере и эмоциях "Минской лыжни" репортаж Николая Стуло.



Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021"





Призер этапов Кубка мира и участница олимпиад Людмила Калинчик давно закончила карьеру, но держит себя в форме. Пока группы болельщиков подтягивались в Раубичи на трибуны, она одной из первых вышла на разминку, чтобы на втором этапе стартовать за команду Президента. Прогнозы перед стартом давала осторожные.



Александр Лукашенко заявлен на четвертом этапе, поэтому перед гонкой свободное время уделил болельщикам, которые под завязку заполнили трибуны. Обсудили и текущий момент, и даже состоялась автограф-сессия от Президента.



"Минская лыжня" - соревнования любительские, в этот раз заявились 63 команды, а это 252 человека. Самый популярный старт - первая биатлонная эстафета. Здесь представлены все облисполкомы, Администрация и Управление делами Президента, Комитет госконтроля, Совмин, Национальное собрание. Судя по результатам профессионального белорусского спорта, самый северный регион страны готовит лучших лыжников, но даже среди любителей их общий высокий уровень чувствуется. Витебск во главе с самым спортивным губернатором Николаем Шерстневым захватил лидерство и вел ее до середины гонки. Удивили и брестчане, у которых в итоге бронза.



Однако все же в итоге одержал победу самый сбалансированный состав команды - команды Президента. Светлана Коношенко, Людмила Калинчик, Николай Лукашенко и Александр Лукашенко эстафету 4 по 2 километра с двумя огневыми рубежами завершили чуть больше чем за 34 минуты. Кстати, система Siwidata предоставляет расклады по каждому этапу. Наибольший вклад в общую победу внес именно младший сын Президента. Поставленная техника, хорошее отталкивание, длинный прокат, а самое главное нули на рубежах обеспечили ему лучшее время дня - 6 минут 15 секунд. Для сравнения, также бежавший на третьем этапе призер Олимпийских игр Сергей Новиков из Могилева допустил 2 промаха и уступил Николаю около 50 секунд.



Президент, кстати, на огневых рубежах стрелял, в отличие от других, из положения стоя, травма колена дает о себе знать. Те, кто интересуется биатлоном, в курсе, что стойка спортсменам дается даже сложнее. Возможно, поэтому из-за незакрытых мишеней пришлось преодолеть дополнительные 100 метров.



После награждения Александр Лукашенко подойдет к журналистам. Начнет с шутки о гардеробе, уж слишком много в последнее время разговоров на эту тему.





Президент о победе своей команды

А потом добавит, что несмотря на публичную профессию и большой опыт, сохранять предельную концентрацию на дистанции было непросто.



Глава государства отметил, что на праздник приехало большое количество болельщиков, все они от души поддерживали свои команды. Это приятно, признался он, хоть порой и отвлекает от гонки. "Я подумал о том, что когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише: по свежей трассе финишируешь (разница большая для лыжника) и отвлекаешься на трибуны (еле не упал там). Поэтому по-всякому бывает".





"Минская лыжня" - это спортивная составляющая народного праздника Масленица. Поэтому многие болельщики посчитали нужным быть сегодня в Мекке белорусского биатлона. Гости проснулись рано и ехали в Раубичи не только из Минска.



Среди фанатов наша съемочная группа встретила участника "Минской лыжни" 25-летней давности.



Одними лыжами сыт не будешь. Тех гостей "Минской лыжни", кто подмерз, (небесная канцелярия сегодня была благосклонна - комфортные плюс 6) солдаты обогревали горячим чаем и угощали вкусной кашей. И куда же без традиционного блюда Масленицы - блинчиков.



В кулуарах "Минской лыжни" можно было не только подкрепиться. Пропагандируя здоровый образ жизни, государство еще и предоставляет широким слоям населения возможность заниматься спортом при посильных финансовых тратах. Белорусские производители уже делают зимний и летний инвентарь для разных видов. Созданы экспериментальные образцы техники для подготовки трасс. Каждый сегодня в Раубичах имел возможность познакомиться с новинками на этой импровизированной выставке.



Суровые морозы прошедшей снежной зимой, конечно, поспособствовали тому, чтобы в середине марта кататься на лыжах. Но при современных технологиях необязательно просить снега у небесной канцелярии. Достаточно хотя бы одной недели устойчивого минуса, чтобы при помощи вот таких пушек напылить снежную подушку. Сегодня она составляет не менее полуметра.



Спортивный праздник "Минская лыжня - 2021"



Ближе к обеду весенняя лыжня при плюсе на улице разбивается, участникам становится сложнее. Министр информации Игорь Луцкий это очень хорошо знает, сегодня он был среди участников. Но прежде чем выйти на старт, болел за команду средств массовой информации.



Переживал за журналистов и Президент. Для корреспондентки газеты "Звязда" Алеси Адамович он стал еще и тренером-мотиватором. Сопровождал на протяжении нескольких сотен метров.



А вообще соревнования любительские. Падения - это всего лишь маленькие неудачи на лыжне, они закаляют характер. Это пусть и неуверенные, но шаги к призу "За волю к победе". С таким благожелательным фоном до финиша этот участник все-таки добрался, свою команду не подвел.



Журналисты не попали на пьедестал любительской эстафеты. Но и командам, где были участники из спортивной сферы, тоже было тяжело. Хоккеисты и гимнастки, приложив максимум усилий, добрались только до бронзы.



Победили же профсоюзы, работники налоговых органов на втором месте. "Патриоты Беларуси" остановились в шаге от пьедестала. Однако после гонок на стадионе не было грустных лиц. Вовлеченность в такой праздник сама по себе поднимает настроение.



Силовым ведомствам, как обычно, интересно соревноваться между собой. В таком эстафетном дерби в этот раз сильнее были биатлонисты МЧС. Siwidata зафиксировала быстрейший результат дня - почти 34 с половиной минуты. Команда МВД вторая, Следственный комитет третий. Разбор гонки и подготовку к следующей "Минской лыжне" можно начинать уже с понедельника, а на выходные вне зависимости от занятого места нужно сохранить праздничное настроение.