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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко убежден, что требования ЕВС к песне белорусских участников только добавили им авторитета Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне - 2021". Большой спортивный праздник прошел накануне в Раубичах. В этом году эстафеты 4 по 2 км проходили в...

Команда Президента победила в эстафете на "Минской лыжне - 2021". Большой спортивный праздник прошел накануне в Раубичах. В этом году эстафеты 4 по 2 км проходили в биатлонном формате. Всего в "Минской лыжне" было заявлено 63 команды - это две с половиной сотни участников. Гонка объединила лыжников-любителей всех возрастов и профессий из разных регионов Беларуси. Победителям и призерам - медали, дипломы, грамоты и специальные призы. Спортивный праздник подытожил зимний сезон.Уже после участия в “Минской лыжне” Александр Лукашенко ответил на вопросы прессы. На таком спортивном событии журналисты не могли не затронуть Олимпиаду в Токио. Увы, выражение "спорт вне политики" - это не про предстоящие соревнования.Похожая ситуация с "Евровидением" - продолжают по всем фронтам поджимать. Президент убежден: требования Европейского Вещательного Союза к песне белорусских участников только добавили им авторитета.Не обошли стороной и недавнее социсследование, проведенное накануне Всебелорусского народного собрания. Белорусы после событий прошлого года ставят безопасность и стабильность на первое место.Прокомментировал Александр Лукашенко и информацию, озвученную в вышедшем недавно в интернете фильме о его "золотом дне", где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Эту информацию Александр Лукашенко назвал ложью и обещал показать реальную картину, где и как живет Президент.