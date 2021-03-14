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Захарова высказалась о блокировках российского интернет-контента на Западе

14.03.2021 17:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Блокируя российский интернет-контент, Запад демонстрирует "аморальное поведение" и ускоряет появление регулировки интернет-пространства, заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала "Крым 24" можно смотреть, а что нельзя... Они своими же руками, демонстрируя абсолютно аморальное поведение в сети... они сами ускорили то, на что мы долгое время не решались, мы все время испытывали какую-то неловкость, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство что касается деятельности американских интернет-монополий", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы все время прислушивались, а как это будет воспринято, а не нарушим ли мы сами некие принципы? Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом... Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела", – добавила представитель МИД.

Ранее Захарова сообщила, что "очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему": сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" из-за якобы содержащихся в нем "сцен насилия". Затем социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

 
 
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Готовится целый пакет законопроектов, которые будут охранять и защищать российских журналистов, российские СМИ и российскую аудиторию, заявила официальный...
 
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