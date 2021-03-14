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Экс-президент Польши Лех Валенса лег в больницу и записал прощальное видео

14.03.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Польский политик Лех Валенса записал прощальное видеообращение и выложил его в Facebook перед тем, как лечь в больницу.

Экс-президенту Польши предстоит перенести сложную операцию на сердце: в его кардиостимуляторе лопнул электрод. Кроме того, 78-летний Валенса страдает сахарным диабетом, а также другими хроническими заболеваниями.

"Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", – заявил бывший польский лидер на своей странице в соцсети.

Он отметил, что ему удалось многое сделать за прошедшие годы, но не все вышло так, как изначально задумывалось. Однако политик заявил, что никогда не предавал народ, поступал так, как в это верил, без тайных смыслов и подтекстов.

Кто такой Лех Валенса

Лех Валенса – известный в мире политический деятель. В годы коммунистической Польши он возглавил первое в стране объединение независимых профсоюзов "Солидарность", которое было создано в результате массового забастовочного движения 1980 года. 

Является лауреатом Нобелевской премии мира, награду получил в 1983 году. В 1990 году Валенса был избран первым президентом Польши, руководил страной 5 лет, проиграв на следующих выборах Александру Квасьневскому.

Лех Валенса в браке с женой Данутой, у них 8 детей – четверо сыновей и четыре дочери. В 2017 году третий сын – 43-летний Пшемыслав был найден мертвым в своей квартире в Гданьске.

 
Теги: Минск
 
 
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Известному политику предстоит перенести сложную операцию на сердце, в своем видео Валенса признался, что всегда стремился служить народу.
 
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