Алиев: начаты переговоры по разблокированию транспортных связей с Арменией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что Баку уже начал переговорный процесс по разблокированию транспортных коммуникаций с Арменией.

Алиев принял в воскресенье делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Сначала состоялась встреча Алиева и Линде один на один. Затем мероприятие продолжилось в расширенном составе.

"Мы уже начали переговорный процесс с Арменией по открытию коммуникаций. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялись ряд встреч на различных уровнях. Это может стать поворотной точкой, для того чтобы полностью закрыть страницу войны. Открытие коммуникаций будет выгодным для всех стран региона, создаст новые возможности, придаст новую динамику. Я открыто говорю, что Азербайджан готов к этому", – приводит слова Алиева его пресс-служба.

Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана через территорию Армении, по его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее". По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.