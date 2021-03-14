Зеленского будут просить баллотироваться на второй срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар - Sputnik. Партия "Слуга народа" будет просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, заявил глава парламентской фракции политсилы Давид Арахамия.

Так, на пресс-конференции по результатам съезда партии журналисты задали главе партии Александру Корниенко и главе фракции Арахамии вопрос, известно ли им, намерен ли Зеленский баллотироваться на второй президентский срок.

"Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ", – ответил Корниенко.

Однако Арахамия добавил, что политсила будет просить Зеленского идти на второй срок.

Зеленский и "Слуга народа"

Партия "Слуга Народа" была создана на платформе "Партии решительных перемен", которая была зарегистрирована 13 апреля 2016 года под председательством Евгения Юрдыга.

На момент переименования партии в 2017 году ее возглавлял Иван Баканов, который с 2013 года является руководителем и юристом ООО "Квартал 95", основателем и руководителем которой являлся Владимир Зеленский.

21 января 2019 года партия "Слуга народа" выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Выборы прошли в два тура, во втором туре, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22 % голосов (13,5 млн голосов избирателей). Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая 2019 года.

Следующие выборы президента Украины состоятся в 2024 году.