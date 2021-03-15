Реформа Конституции: появится ли новый Основной закон в Беларуси в этом году?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Беларусь стоит на пороге большой конституционной реформы, эксперты не исключают, что в 2021 году в стране может быть обновлен Основной закон.

Тема изменения Конституции возникла в Беларуси на фоне внутриполитического кризиса 2020 году, который произошел после президентских выборов. Со дня принятия Основного закона прошло почти 25 лет, и за это время Конституция практически не менялась.

Когда была принята первая Конституция

Верховный суд Беларуси 15 марта 1994 года принял первую в истории суверенной республики и пятую по счету с 1917 года Конституцию. Через два года в стране прошел республиканский референдум, и Конституция была изложена в новой редакции. В стране поменялись национальные символы – с утвержденными тогда флагом и гербом страна живет до сир пор.

Кроме того, на референдуме 1996 года в Конституции было закреплено два государственных языка – русский и белорусский. Принятие новой Конституции сопровождалось "политическим миникризисом". Верховный Совет Республики Беларусь XIII созыва отказывался принимать такие поправки в Конституцию, депутаты объявили в Овальном зале голодовку.

Как поменялась Конституция

Основной закон, принятый в 1996 году, расширил полномочия президента. В стране вместо однопалатного (Верховного совета) появился двухпалатный парламент. Кроме того, поменялся порядок формирования правительства. Появился Комитет государственного контроля – вместо Счетпалаты при Верховном совете. Также изменилась сфера компетенции Конституционного суда.

Что произошло в 2004 году

Через восемь лет в стране был проведен новый референдум, и в 2004 году по его итогам были внесены новые изменения в Основной закон. Из Конституции было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом более чем на два срока.

Политический кризис 2020 года

Проведение конституционной реформы стало самой "горячей" темой 2020 года в Беларуси. На фоне внутриполитического кризиса оппозиция потребовала возвращения к Конституции образца 1996 года, где ограничены сроки полномочий президента. По вопросу изменения Основного закона, "транзита власти" неоднократно высказался глава государства.

Кроме того, тема изменения Конституции как одного из путей разрешения политического кризиса в стране обсуждалась и на встречах высокого уровня Москвы и Минска.

ВНС и Конституция

Вопрос о новой Конституции был вынесен на обсуждение Всебелорусского народного собрания , которое прошло 11 и 12 февраля в Минске. Тогда президент Александр Лукашенко заявил, что соответствующий референдум должен пройти в конце 2021 года. В настоящее время идет работа над изменениями в Основной закон.

Большое совещание по Конституции

Как отмечают эксперты, в середине марта президент должен собрать "большой хурал" по конституционной реформе. Недавно по этому поводу высказался председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

"В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения", – сказал глава КС.

Изменения в Конституцию начали готовить несколько лет назад

"Два с лишним года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. У меня на столе были два проекта Конституции. Теперь речь идет о подготовке третьего варианта. В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум", – заявил Лукашенко.

Эксперты отмечают, что под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, изменить законодательную базу.

Интересные факты о Конституции

всего в Конституции Беларуси 9 разделов, 8 глав и 146 статей

экземпляр Конституции 1994 года находится в Национальном архиве

этот экземпляр хранится в специальном сейфе, где поддерживается постоянная температура – +18°С.

День Конституции в Беларуси отмечается 15 марта

с 1995 до 1998 года День Конституции был в Беларуси выходным, теперь это государственный праздник, но рабочий день