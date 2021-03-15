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Лукашенко рассказал о работе комиссии над изменениями в Конституции

15.03.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар ― Sputnik. Белорусское общество должно доверять изменениям, которые планируется внести в Конституцию, заявил глава государства во Дворце Независимости в ходе встречи с чиновниками, привлеченными к данной работе.

По словам Александра Лукашенко, работа комиссии, которая работает над изменениями в Основной закон, должна носить гласный и открытый характер.

"Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату", - цитирует белорусского лидера, БелТА.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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