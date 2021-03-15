Песков ответил на высказывание Лукашенко о том, что у Беларуси нет друзей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. В Кремле считают, что слова Александра Лукашенко об отсутствии у Беларуси друзей не относятся к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В субботу белорусский лидер принял участие в спортивном празднике "Минская лыжня". Команда Лукашенко одержала победу в эстафетной гонке, а после глава государства сделал несколько заявлений журналистам. Президент сообщил, что у белорусов "друзей в мире нет", а также рассказал о "самом страшном" для него.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь, скорее, мы не друзья, а братья", - цитирует Пескова РИА Новости .

Ранее в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина другом .

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