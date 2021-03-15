Более 30 человек: обнародован состав конституционной комиссии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Премьер министр, парламентарии, политологи, эксперты вошли в состав Конституционной комиссии, которая будут заниматься обновлением Основного закона. Как следует из поста близкого к пресс-службе главы государства Telegram-канала "Пул Первого", в комиссию вошли 34 человека.

Первое совещание Конституционной комиссии состоялось во Дворце Независимости 15 марта, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, который отметил, что деятельность комиссии "должна носить гласный и открытый характер".

Среди 34 человек, которые включены в конституционную комиссию, глава правительства Роман Головченко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, спикеры верхней и нижней палат белорусского парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, первый замминистра здравоохранения, глава Белорусского союза женщин Елена Богдан, политологи Юрий Воскресенский и Александр Шпаковский, бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич, паралимпиец Алексей Талай.

После совещания у главы государства ряд участников комиссии высказали СМИ свою позицию по поводу обновления Основного закона. Возглавлявший более десяти лет Конституционный суд Григорий Василевич заявил, что не является сторонником радикальных изменений текста действующей Конституции.

"Мне кажется, что нынешняя редакция Конституции - она добротная, показала свою жизнеспособность, у нее огромный потенциал. Вопрос заключается еще и в том, чтобы наше правовое сознание развивалось, укреплялось, и чтобы те конституционные принципы и нормы, которые зафиксированы, безукоризненно исполнялись", - сказал он.

В свою очередь председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко считает, что предложения по изменению Конституции нужно оценивать взвешенно и осторожно.

"…Комиссии предстоит серьезная работа. К предложениям нужно подходить очень осторожно, взвешенно, оценивать их критически. Многое из того, что сделано, может быть, и не надо менять. Много противоречивых предложений из тех, что уже поступили", - сказал он.