Песков ответил на слова Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси, сказав, что данное высказывание не относилось к России. Об этом сообщает ТАСС.

С чего все началось

В субботу, 13 марта, на спортивном празднике «Минская лыжня» в Раубичах команда Александра Лукашенко одержала победу. После этого он прокомментировал журналистам самые актуальные темы сегодняшнего дня. Лукашенко заявил, что действия НОК политизированы, ЕВС, отказав группе «Галасы ЗМесца», добавил ей авторитета, а фильм «Золотое дно» - неприличный.

Тогда же Александр Лукашенко рассказал, что у Беларуси нет друзей:

«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», - цитирует его слова ТАСС.

Реакция Кремля

Сегодня, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль расценивает данное высказывание Лукашенко, Дмитрий Песков сказал, что Беларусь и Россия входят в состав Союзного государства, а значит, они «скорее не друзья, а братья».

«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России», - заявил пресс-секретарь.

Напомним, в январе текущего года Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде, где заявил, что кроме Владимира Путина друзей у него нет. С Путин Лукашенко играет в одной команде как в спорте, так и в политике.

«Он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», - сказал тогда Лукашенко.