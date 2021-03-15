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Песков ответил на слова Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси
15.03.2021 15:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко об отсутствии друзей у Беларуси, сказав, что данное высказывание не относилось к России. Об этом
С чего все началось
В субботу, 13 марта, на спортивном празднике «Минская лыжня» в Раубичах команда Александра Лукашенко одержала победу. После этого он
Тогда же Александр Лукашенко рассказал, что у Беларуси нет друзей:
«Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет», -
Реакция Кремля
Сегодня, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль расценивает данное высказывание Лукашенко, Дмитрий Песков сказал, что Беларусь и Россия входят в состав Союзного государства, а значит, они «скорее не друзья, а братья».
«Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России», - заявил пресс-секретарь.
Напомним, в январе текущего года Александр Лукашенко
«Он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», - сказал тогда Лукашенко.
Евросоюз тем временем
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко от отсутствии друзей у Беларуси, сказав, что данное...
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