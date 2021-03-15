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Голиков: белорусскому обществу пора увидеть себя как в зеркале
15.03.2021 16:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– что сегодня происходит в белорусско-польском приграничье?
© Sputnik / Виктор Толочко
– почему белорусам необходим "свободный микрофон"?
– в стремлении к модернизации важно не разрушить государство;
– где проходит граница между блогерами и СМИ?
Программу "Горизонт событий" с участием известного белорусского видеоблогера Алексея Голикова смотрите на Sputnik Беларусь.
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О ситуации в белорусском приграничье и не только: в студии радио Sputnik известный видеоблогер Алексей Голиков.
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