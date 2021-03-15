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Экс-президент Польши Лех Валенса успешно перенес операцию на сердце
15.03.2021 18:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса успешно перенес операцию на сердце, сообщил РИА Новости руководитель его офиса Марек Качмар.
"Господин президент перенес операцию, проснулся после наркоза. В данный момент он отдыхает", – сказал собеседник агентства. "Мы все надеемся, что дальше все будет в порядке", – добавил он.
Напомним, перед тем как лечь в больницу на операцию, 77-летний Валенса
По его словам, он "делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства".
Ролик политик опубликовал в своем аккаунте в Facebook.
Лех Валенса был госпитализирован из-за проблем с кардиостимулятором.
Лех Валенса – известный политик, активист и правозащитник, до середины 1990-х годов занимал пост президента Польши. Руководил объединением независимых профсоюзов "Солидарность". В 1995 году проиграл выборы Александру Квасьневскому.
После поражения Валенса вернулся в Гданьск и на некоторое время пропал с политической арены. В середине 2000-х создал новую партию, получившую места в национальном парламенте. Сейчас Лех Валенса выступает в роли политического аналитика.
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Перед тем, как лечь в госпиталь, он записал видеообращение, в котором попрощался с людьми, сказав, что "делал все, чтобы хорошо служить народу".
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