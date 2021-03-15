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Утвержден новый состав Совета безопасности Беларуси
15.03.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар - Sputnik. Новый состав Совета безопасности утвержден в Беларуси, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.
Возможность подобных изменений ранее
Согласно указу №106, подписанному Лукашенко в понедельник, председателем Совета безопасности является президент Беларуси.
Количество постоянных членов Совета безопасности Беларуси увеличено до восьми должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.
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Количество постоянных членов Совета безопасности Беларуси увеличено до восьми должностных лиц.
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