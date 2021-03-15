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Утвержден новый состав Совета безопасности Беларуси

15.03.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар - Sputnik. Новый состав Совета безопасности утвержден в Беларуси, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Возможность подобных изменений ранее анонсировал действующий глава Совбеза Александр Вольфович.

Согласно указу №106, подписанному Лукашенко в понедельник, председателем Совета безопасности является президент Беларуси. 

Количество постоянных членов Совета безопасности Беларуси увеличено до восьми должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации Президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Количество постоянных членов Совета безопасности Беларуси увеличено до восьми должностных лиц.
 
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