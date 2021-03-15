Президент: Мирная жизнь граждан и суверенитет стоят выше политических и личностных разногласий в обществе

Источник материала: БT

Основной закон - это главные правила, которые установили для себя сами граждане страны. Все другие законы, постановления, указы и декреты не должны противоречить принципам Конституции.



Действующий Основной закон - это 9 разделов, 8 глав и 146 статей. В нем отражены все сферы жизни общества, государства и человека.



Конституция гласит: Беларусь - унитарное демократическое социальное правовое государство, где действует принцип разделения властей и верховенства права, гарантируется свобода мнений и убеждений, а также бесплатная медицина. Гарант всех прав и свобод человека и гражданина - Президент страны.

В День Конституции начала свою работу профильная комиссия, которая займется корректировкой Основного закона. Решение о ее создании было принято на Всебелорусском народном собрании. За 27 лет с действующим законом мы прошли большой путь становления суверенного государства. Этот период стал символом свободной, мирной и стабильной жизни без потрясений. Но развитие общества, мировой экономики и глобальные вызовы требуют новых подходов.



Поэтому обновление Конституции Беларуси назрело. Ее соавторами станут депутаты, представители госорганов, общественных объединений, различных отраслей экономики, социальной сферы, культуры и спорта. Кстати, такая возможность - внести свои предложения - есть и у каждого белоруса. Работа комиссии будет открытой. Все предлагаемые новеллы получат широкое обсуждение в обществе. С подробностями Илона Красутская.



Решение о создании Конституционной комиссии было принято на ВНС









Во время Всебелорусского народного собрания белорусы узнали: в этом году в стране приступят к корректировке Основного закона. Это уже логичная необходимость. Новое время принесло много рисков. На ВНС сразу приняли решение сформировать профильную комиссию. И вот сегодня ее первое совещание.

Первое совещание Конституционной комиссии



Кто же вошел в состав? Много знакомых лиц. Это представители абсолютно всех сфер общества.



Конституцию в последнее время корректируют многие государства, в том числе наши соседи, партнеры по интеграционным объединениям. Поправки в Основной закон приняты в России год назад. В апреле состоится референдум в Кыргызстане. В Армении тоже заявили, что готовы к изменениям. События прошлого года в нашей стране показали: нам они тоже нужны. Выступают за сохранение президентской республики, развитие дружественных связей с Россией, интеграционные процессы.



Обновленная Конституция в Беларуси в интересах каждого



В процессе подготовки нового проекта Конституции белорусы будут в курсе всех предложений, которые сформирует комиссия, и сами тоже смогут стать соавторами.









А. Лукашенко: Главная задача - организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона



Накануне VI Всебелорусского народного собрания в стране прошло масштабное социсследование. Как оказалось, больше половины респондентов считают, что действующая Конституция по-прежнему актуальна. Нынешний Основной закон не будут списывать со счетов.



Обновленный закон: не реформа, а эволюция



За более чем четвертьвековую историю с ним мы сформировались как суверенное мирное государство. Просто необходимо его актуализировать, учитывая реалии.



В отличие от кардинальной ломки, которую предлагает сбежавшая из страны оппозиция, обновленная Конституция в Беларуси - это не про реформы, а эволюцию.



Президент: действующая Конституция себя не исчерпала



Август для комиссии определен как своеобразный дедлайн. К этому времени она должна систематизировать все предложения. Так что у белорусов предостаточно времени, чтобы помочь.



Проект Конституции вынесут на общественное обсуждение

В итоге все корректировки вынесут на всенародное обсуждение и только потом на референдум. Так что начатый диалог в обществе, который задало Всебелорусское народное собрание, будет продолжен. Судя по активности, даже некогда аполитичные люди уже обижаются, когда им припоминают безразличие. Например, в оргкомитет ВНС поступило 17 тысяч предложений, касающихся развития страны. Так что скоро узнаем, побьет ли этот рекорд количество конституционных предложений.

