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Лукашенко утвердил новый состав Совбеза, в него вошли главы МВД и КГБ

16.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Совет безопасности Беларуси включены премьер-министр, главы Администрации президента, госсекретарь – постоянные члены Совбеза, а также министры внутренних дел, обороны и председатель КГБ.

Указ, подписанный Александром Лукашенко 15 марта, утверждает такой состав, передает его пресс-служба в понедельник.

Согласно документу, членами Совбеза являются председатели Верховного суда, комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Госкомвоенпрома, Госпогранкомитета, генпрокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны.

25 февраля госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сообщил журналистам, что в Беларуси планируется расширить список постоянных членов Совета безопасности, добавив туда глав Минобороны, МВД, КГБ. Предполагалось, что соответствующий проект указа в ближайшее время внесут на рассмотрение президента.

Изменение состава Совбеза стало продолжением кадровых перестановок, которые Лукашенко произвел в четверг, 11 марта. Напомним, тогда был снят с должности глава Следственного комитета Иван Носкевич, на его место был назначен Дмитрий Гора (ранее – заместитель генпрокурора).

 
 
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В Совет безопасности Беларуси включены премьер-министр, главы Администрации президента, госсекретарь – постоянные члены Совбеза, а также министры внутренних дел,...
 
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