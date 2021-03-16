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Санаторий "Беларусь" в Друскининкае готов судиться с Литвой
16.03.2021 11:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар – Sputnik. Санаторий Belorus в литовском Друскининкае готов судиться с государством в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает
По словам главврача здравницы Ильи Епифанова, санаторий продолжит работу, а если придется – его сотрудники будут добиваться справедливости в судах.
"Дойдем до Европейского суда по правам человека, потому что правда на нашей стороне", - сказал он.
Епифанов отметил, что учреждение не платит ни копейки в Беларусь, все заработанные деньги идут на развитие санатория. Он выразил сожаление, что МИД Литвы не желает идти на разговор, хотя по закону ведомство имеет право давать разрешение на выплату зарплаты и проведение платежей подсанкционному предприятию.
Руководитель Belorus напомнил, что в этом году санаторию исполнится 75 лет и все эти годы он работал вне зависимости от того, как развивались белорусско-литовские отношения. По мнению Епифанова, санаторий должен работать и дальше.
Ситуация с санаторием
Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря 2020 года оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве.
Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: большая часть работников санатория - граждане Литвы.
Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.
Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом, а президент Литвы призвал помочь работникам санатория.
В начале января 2021-го сотрудникам санатория все же удалось выплатить зарплату: банк разморозил строго отведенные на каждого работника суммы, но счета по-прежнему остаются заблокированными. В январе работники учреждения, выступая против санкционных мер, вышли на
Литовский сейм постановил, что компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, при этом увольняющимся могут произвести единовременную целевую выплату – сумма компенсации составляет около двух тысяч евро на руки. Однако ни один работник, по словам руководителя учреждения, не покинул санаторий.
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