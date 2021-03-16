Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Санаторий Belorus в литовском Друскининкае готов судиться с государством в том числе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщает Sputnik Литва .

По словам главврача здравницы Ильи Епифанова, санаторий продолжит работу, а если придется – его сотрудники будут добиваться справедливости в судах.

"Дойдем до Европейского суда по правам человека, потому что правда на нашей стороне", - сказал он.

Епифанов отметил, что учреждение не платит ни копейки в Беларусь, все заработанные деньги идут на развитие санатория. Он выразил сожаление, что МИД Литвы не желает идти на разговор, хотя по закону ведомство имеет право давать разрешение на выплату зарплаты и проведение платежей подсанкционному предприятию.

Руководитель Belorus напомнил, что в этом году санаторию исполнится 75 лет и все эти годы он работал вне зависимости от того, как развивались белорусско-литовские отношения. По мнению Епифанова, санаторий должен работать и дальше.

Ситуация с санаторием

Счета санатория, который располагается в Друскининкае, 18 декабря 2020 года оказались заморожены. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве.

Однако санкции больнее всего ударили по сотрудникам, причем гражданам Литвы: большая часть работников санатория - граждане Литвы.

Руководство санатория ранее поясняло: такие действия банка абсолютно беспочвенны, ведь деятельность медучреждения регламентируется уставом, согласно которому вся прибыль идет исключительно на укрепление материально технической базы, никаким образом не отправляясь в казну белорусского государства.

Позже мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом, а президент Литвы призвал помочь работникам санатория.

В начале января 2021-го сотрудникам санатория все же удалось выплатить зарплату: банк разморозил строго отведенные на каждого работника суммы, но счета по-прежнему остаются заблокированными. В январе работники учреждения, выступая против санкционных мер, вышли на акцию протеста , а позже обратились в суд Литвы.

Литовский сейм постановил, что компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются, при этом увольняющимся могут произвести единовременную целевую выплату – сумма компенсации составляет около двух тысяч евро на руки. Однако ни один работник, по словам руководителя учреждения, не покинул санаторий.

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