Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Всем фигурантам предъявлены обвинения по части 2 статьи 17 и части 1 статьи 342 УК РБ. За организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, им грозит до трех лет лишения свободы.

"Во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие, нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс", - говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, студенты, преподаватель и член координационного совета обсуждали вопросы организации протестных акций с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Конкретные учреждения образования не называются. В СК сообщают, что студенты "администрировали тематические телеграмм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста", а также занимались изготовлением и распространением листовок с призывами.

Непосредственно в дни акций студенты "блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей". Кроме того, они громко кричали, свистели, скандировали лозунги и пели. Всю эту деятельность пресекли сотрудники КГБ Беларуси.

Во время предварительного расследования был проведен обыск, изъяты мобильне телефоны и компьютеры, изучены и результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Фигурантам предъявлены обвинения по части 2 статьи 17 и части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обвиняемые заключены под стражу.

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