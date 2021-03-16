|
СК поставил точку в уголовном деле о "марше студентов" – видео
16.03.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Всем фигурантам предъявлены обвинения по части 2 статьи 17 и части 1 статьи 342 УК РБ. За организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, им грозит до трех лет лишения свободы.
"Во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие, нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс", - говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, студенты, преподаватель и член координационного совета обсуждали вопросы организации протестных акций с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Конкретные учреждения образования не называются. В СК сообщают, что студенты "администрировали тематические телеграмм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста", а также занимались изготовлением и распространением листовок с призывами.
Непосредственно в дни акций студенты "блокировали коридоры и лестничные маршей, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей". Кроме того, они громко кричали, свистели, скандировали лозунги и пели. Всю эту деятельность пресекли сотрудники КГБ Беларуси.
Во время предварительного расследования был проведен обыск, изъяты мобильне телефоны и компьютеры, изучены и результаты оперативно-розыскных мероприятий.
Фигурантам предъявлены обвинения по части 2 статьи 17 и части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Все обвиняемые заключены под стражу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемыми по этому делу проходят 12 человек: студенты, преподаватель и член координационного совета оппозиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)