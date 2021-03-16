Лукашенко: инструменты IT используются в политических процессах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. В некоторых странах IT-технологии активно и неприкрыто используются в политических процессах, и Беларуси это знакомо, заявил во вторник президент Александр Лукашенко.

По его словам, "цифра" сегодня в буквальном смысле проникает в каждый дом.

"Действия, а иногда и просто публичные заявления руководства цифровых гигантов стали существенно влиять на традиционные отрасли: автомобилестроение, транспорт, логистику, услуги, космические разработки и так далее", - цитирует главу государства БелТА .

Он отметил, что в некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах, и Беларуси это знакомо.

"Те, кто выпустил все эти процессы из-под контроля, теперь пожинают соответствующие плоды", - добавил белорусский лидер.

Первопроходцы отрасли

Лукашенко отметил, что еще два десятка лет назад финансы и IT-индустрия жили каждый своей жизнью, теперь это смежная отрасль. В связи с этим правительство, КГБ и Нацбанк предлагают выработать решения и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций – токенами и криптовалютами. Глава государства напомнил, что в 2017 году Беларусь первой в мире легализовала криптовалютную деятельность, создав декрет №8 "О развитии цифровой экономики".

"За три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт. Кричащих злоупотреблений, как мне докладывают, в этой сфере не допущено", - уточнил он.

Опыт Китая

В цифровом развитии страны есть определенные проблемы и, по словам главы государства, решение этих вопросов затянулось. Сейчас по этой тематике готовится указ, в ближайшее время он будет доработан и подписан. В результате должен появится единый государственный орган по регулированию цифровой сферы в стране. По мнению Лукашенко, нужно максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

"Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании", - констатировал глава государства.

последует

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