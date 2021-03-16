Глава ПАСЕ пообещал принять меры в защиту русскоязычных журналистов в Латвии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар - Sputnik. Также глава ПАСЕ пообещал напомнить правительству Латвии об обязательствах, "которые взяли на себя, вступая в Совет Европы".

Письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрику Дамсу ранее отправил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он попросил обратить внимание "на вопиющее нарушение прав репортеров на осуществление своей профессиональной деятельности на территории Латвии".

"На встрече с председателем (ПАСЕ - Sputnik) я передал ему письмо от Союза журналистов России... Дамс обещал принять меры незамедлительно, передать в комиссию и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович", – цитируют Толстого РИА Новости.

Также вице-спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что в беседе с главой ПАСЕ поднималась тема защиты русских и русскоязычных в странах Балтии.

"Мы эту тему так не оставим. Будем продолжать работать, и уверен, что рано или поздно это, безусловно, должно дать свои плоды", – подчеркнул Толстой.

Добавим, Дамс находится с рабочим визитом в Москве 15-16 марта. У него запланированы встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, главой МИД Сергеем Лавровым, а также с министром юстиции Константином Чуйченко.

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