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Путин: отношения РФ, Беларуси и соседей надо анализировать на основе фактов
16.03.2021 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Историю отношений России, Беларуси, Польши и Украины нужно анализировать на основе фактов, считает президент России.
Об этом Владимир Путин заявил организаторам и участникам историко-документальной выставки "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", которая открылась в Москве во вторник. Приветствие президента РФ зачитал глава Росархива Андрей Артизов.
"Без вдумчивого изучения невозможно понять и осмыслить во всей их полноте ключевые исторические события, в том числе и те, которые привели ко Второй мировой войне", – цитируют Путина РИА Новости.
Мероприятие в Москве посвящено вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши.
По словам российского лидера, Польша хотела в тот период восстановить границы Речи Посполитой, а большевики и их вожди мечтали о мировой революции.
О каких событиях идет речь?
Боям на подступах к Варшаве в августе 1920 года предшествовало наступление польской армии на Белорусскую и Украинскую советские республики, связанные с Советской Россией дружественными отношениями.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Войска Польши к концу 1919 года смогли захватить часть Беларуси и всю Западную Украину, а 7 мая 1920 года вместе с петлюровскими союзниками вступили в Киев.
В Риге 18 марта 1921 года был заключен договор, который стал во многом аналогом Версальского (1919). Он затрагивал многие вопросы, в том числе, и территориальные.
Произвольное "перечерчивание границ и передел Европы" тогда, по словам Путина, привели к усилению конфронтации между государствами. Что вылилось в условия для новой мировой войны.
Советская сторона вынуждена была пойти на то, чтобы Польша получила примерно половину территории современной Беларуси и четверть современной Украины, подчеркнул президент России.
Трагическая судьба
Путин отметил, что передача части земель Беларуси и Украины в состав Польши не отвечала многим реалиям. В том числе социальным, этническим и культурным. С одной стороны, это способствовало дискриминации местного населения, а с другой – активизации крайних националистических идей.
"Мы помним и о трагической судьбе попавших в плен красноармейцев, значительная часть которых погибла в польских лагерях", – сказал президент России.
По его словам, важен объективный и взвешенный анализ многовековых отношений народов Беларуси, Украины, Польши, России и Литвы на основе документальных исторических фактов.
Выставку в Москве Путин назвал возможностью для того, чтобы "события столетней давности не были предметом сознательного искажения и манипуляций" и не разделяли государства.
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Исторические события не должны быть предметом сознательного искажения и манипуляций, уверен российский лидер.
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