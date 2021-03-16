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О цифровом развитии Беларуси говорили сегодня на совещании у Президента

16.03.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О цифровом развитии Беларуси, криптовалютах и привлечении свободного капитала в белорусский сегмент мировой IT-сферы говорили сегодня на совещании у Президента. Назрела необходимость выработать решения, которые стоят на стыке IT-отрасли и финансов. На повестке были правовые акты, направленные на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.

Сейчас цифра проникает в каждую сферу и в каждый дом. Действия цифровых гигантов, а иногда и просто их публичные заявления влияют на традиционные отрасли - автомобилестроение, транспорт, логистику. В некоторых странах инструменты высокотехнологичных корпораций неприкрыто используются и в политике.

Глубоко цифровая трансформация затронула и финансовые отношения. Использование токенов и криптовалют - уже обыденность. В 2017 специальным декретом, который назвали очень своевременным и революционным, создали правовые условия для развития этих технологий у нас.


О привлечении капитала в белорусский сегмент мирового IT-рынка

Президент предложил правительству высказаться, что и как улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти применение в белорусском сегменте IT-рынка.

Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами
Перед правительством стоит задача по поиску эффективных вариантов использования элементов нового финансового рынка, которые располагаются в цифре, в так называемом блокчейне. Определились и с тем, кто будет осуществлять контроль за развивающимся сегментом криптобирж.

Вопросы цифрового развития страны

Также речь шла о цифровом развитии страны. Совмин готовит комплексный указ. Он позволит сосредоточить ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган госрегулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества. По мнению главы государства, пока решение этих вопросов неоправданно затянуто. Это не просто и не быстро, признают в Совмине. Ведь важно создать в каждом министерстве, в каждой области вертикаль компетенций, т.е. людей, которые бы понимали, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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О цифровом развитии Беларуси, криптовалютах и привлечении свободного капиталав белорусский сегмент мировой IT-сферы говорили сегодня на совещании у Президента....
 
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