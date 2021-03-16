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Состав расширен: Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии

16.03.2021 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии, ее состав расширен, сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении говорится, что состав расширен. Также в комиссии стало больше молодежи, определен и председатель.

Первое заседание конституционной комиссии прошло в понедельник, 15 марта. В нее вошло 34 человека, в том числе глава правительства Роман Головченко, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатели верхней и нижней палат белорусского парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, первый замминистра здравоохранения, глава Белорусского союза женщин Елена Богдан, политологи Юрий Воскресенский и Александр Шпаковский, бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич, паралимпиец Алексей Талай.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник прошло первое совещание Конституционной комиссии, на нем присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, который отметил, что деятельность...
 
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