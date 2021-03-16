Роскомнадзор может заблокировать Twitter в РФ в течение месяца

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) рассматривает вопрос полной блокировки социальной сети Twitter в России, если ресурс за месяц не ответит на претензии, выставленные ведомством, заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин, передают РИА Новости .

Сейчас Роскомнадзор на месяц взял паузу: служба будет принимать решения в зависимости от действий администрации Twitter. При этом там отметили, что ведомство не наладило прямой диалог с Twitter.

С чего все началось

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы соцсети Twitter в России и пригрозил его блокировкой, если сервис не начнет выполнять требования законов РФ.

Служба направила более 28 тысяч требований (первоначальных и повторных) об удалении незаконных публикаций и ссылок. При этом в Twitter так и не выполнили их.