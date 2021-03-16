Крым навсегда останется с Россией, никому это не изменить – Лавров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Крым навсегда останется с Россией, западным странам во главе с США это не изменить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Официальный Киев до сих пор считает Крым своей территорией, но временно оккупированной. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма"закрыт окончательно".

"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", - заявил Лавров в своем выступлении на телеканале "Крым 24", текст выступления публикует сайт МИД РФ.

Глава МИД подчеркнул, что российская дипломатия "продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой".

Лавров отметил, что интерес к развитию связей с Крымом в мире растет. По его словам, посещающие полуостров представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут лично убедиться "в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору". Гости, отметил Лавров, видят, как отличается реальная жизнь Крыма от того, что пишут в ангажированных западных СМИ.

"Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять", - сказал министр.