ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крым навсегда останется с Россией, никому это не изменить – Лавров

17.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Крым навсегда останется с Россией, западным странам во главе с США это не изменить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Официальный Киев до сих пор считает Крым своей территорией, но временно оккупированной. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вопрос Крыма"закрыт окончательно".

"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", - заявил Лавров в своем выступлении на телеканале "Крым 24", текст выступления публикует сайт МИД РФ.

Глава МИД подчеркнул, что российская дипломатия "продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой".

Лавров отметил, что интерес к развитию связей с Крымом в мире растет. По его словам, посещающие полуостров представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов могут лично убедиться "в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору". Гости, отметил Лавров, видят, как отличается реальная жизнь Крыма от того, что пишут в ангажированных западных СМИ.

"Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять", - сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, подчеркнул глава МИД России.
 
Новости дня
Новости политики
 
Компания Synesis подала иск в суд ЕС, чтобы избавиться от санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by