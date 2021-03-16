Компания Synesis подала иск в суд ЕС, чтобы избавиться от санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Белорусская IT-компания Synesis подала иск в суд Европейского союза с жалобой на примененные к ней санкционные меры, сообщила во вторник пресс-служба фирмы.

"Все обвинения в адрес компании нами считаются не просто надуманными, но и абсурдными. В своем решении Совет оперировал не фактами, а исключительно спекуляциями в соцсетях и веб-страницах с сомнительной репутацией", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что доказательства, которые Совет ЕС использовал при включении Synesis в санкционный список, похожи на дайджест бульварной прессы.

В Synesis подчеркнули, что представленные при подготовке списка факты не должны приниматься во внимание Советом ЕС.

"Компания подробно проанализировала выдвинутые против нее обвинения и привела свои аргументы о том, что обвинения не обоснованы", – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Synesis назвали доказательную базу по включению компании в санкционный список набором скриншотов спекулятивных статей.

"Черный список"

Европейский союз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса 17 декабря, они опубликованы в официальном журнале ЕС. Новые ограничительные меры затронут семь юрлиц в Беларуси и 29 официальных лиц и безнесменов. Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября. В общей сложности в них находится 55 фамилий, в том числе президент республики Александр Лукашенко.

Новые ограничительные меры включают запрет на въезд в страны ЕС, заморозку счетов как физических, так и юридических лиц.

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